Calcio, Il Ceriale inverte il pronostico, 1-0 alla San Francesco Loano in amichevole

E' stato decisivo il gol di Molina per rompere gli equilibri di Ceriale - San Francesco Loano.

I biancoblu di mister Mambrin hanno portato a casa una vittoria di prestigio, ormai a ridosso dei primi impegni ufficiali:

"Una buona prestazione - ha commentato la società biancoblu" in una sfida a ritmi alti per i nostri ragazzi, che sono riusciti a giocare, a trovare buone soluzioni e in fase di non possesso sono stati davvero bravi. Il gol è stato messo a segno da Molina su un rimpallo che gli ha permesso di recuperare palla nell'area piccola e depositare a porta vuota.

Tantissimi i giovani impiegati durante la gara, tra i quali due 2009: un'ulteriore segnale della fiducia riposta nelle nostre nuove leve e di quanto stiano crescendo esponenzialmente".



La formazione del Ceriale

1 Gallo, 2 Folco, 3 Guaraglia, 4 D'Aiuto, 5 Franco, 6 Barone, 7 Bonifazio, 8 Kacellari, 9 Destito L, 10 Molina, 11 Minazzo.

A disposizione: 12 Beviacqua, 13 Miranda, 14 Andreetto, 15 Baldissera, 16 Dogic, 17 Pierotello, 18 Beluffi L, 19 Beluffi G, 20 Mariani.





La formazione della San Francesco Loano:

Primo tempo: Scalvini, Lingua, Leo, Valentino, Balla, Lufi, Campelli, Basso, Celella, Auteri, Bonifazio.

Secondo tempo: Pusceddu, Giraudo, Leo, Rizzonato, Alberto, Oxhallari, Campelli, Cassata, Cauteruccio, Auteri, Rimondo.