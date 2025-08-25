Cross County. Buone prestazioni per gli alfieri savonesi ai Campionati Europei di Jönköping

La città svedese di Jönköping ha ospitato nei giorni scorsi i Campionati Europei Giovanili di cross country olimpico (XCO), riservati alle categorie Under 15 e Under 17. Alla manifestazione ha preso parte una folta rappresentanza del Quiliano Bike Speed Wheel, affiancata da un atleta della UCLA 1991, confermando la vitalità del movimento ligure delle due ruote fuoristrada.

Sul percorso scandinavo, impegnativo e tecnico, i giovani liguri hanno ottenuto risultati di rilievo:

Cecilia Carzolio ha chiuso al 7° posto.

Stefano Piras si è classificato 18°.

Mattia Oliveri ha conquistato la 20ª posizione.

Giulia Vallone ha terminato al 35° posto.

Meritano una menzione anche Anna Oliveri e Giacomo Impieri (UCLA 1991), che pur non entrando nelle prime posizioni hanno vissuto un’esperienza preziosa in un contesto di altissimo livello internazionale.