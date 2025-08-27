Calciomercato. Celle Varazze, arriva Matteo Giolfo dalla Samp. Sul taccuino anche Limongelli e Malltezi

Non si ferma il mercato del Celle Varazze.
E' arrivata l'ufficialità per l'ingaggio di Matteo Giolfo, centrocampista di qualità scuola Sampdoria, classe 2006.
Ma ci sono anche altri nomi in pista, all'interno di un possibile ballottaggio.
Il primo è quello di Yuri Limongelli esterno mancino leva 2004 ex Roma City, mentre il secondo profilo è un nome ben noto nel panorama ponentino.
Stiamo parlando di di Oscar Malltezi: il giocatore nato a Pietra Ligure, ex tra le altre di Albissola, Imperia, Prato e Fossano sembra vicino a vestire la maglia del Taranto.
Malltezi in questo momento è in Puglia, ma non è escluso un inserimento last minute da parte del Celle Varazze per rinforzare la propria mediana.
Nelle prossime ore non sono esclusi sviluppi al riguardo.