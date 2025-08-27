Calcio. Due campioni per il consiglio direttivo del Pontelungo, entrano in società Riccardo Gagliolo e Stefano Fanelli

Continua ad ampliarsi la struttura societaria del Pontelungo. Dopo gli importanti ingressi di Alberto Delfino, Massimiliano Nucera e Andrea Tomatis, anche due riferimenti dello sport ponentino entreranno a far parte dell'organigramma granata: Riccardo Gagliolo e Stefano Fanelli.
La nota:
L’ASD Pontelungo ha il grande piacere di comunicare l’entrata nel proprio consiglio direttivo di Riccardo Gagliolo e Stefano Fanelli.
Personaggi sportivi di rilievo internazionale, Riccardo Gagliolo, andorese, già calciatore professionista, Carpi, Parma, Salernitana, Reggina, Ascoli, alcuni tra i club nei quali ha militato e Stefano Fanelli, alassino, già campione mondiale di kickboxing, entrano a fare parte del nostro sodalizio nell’ottica di una crescita societaria.
La Società nel dare a Riccardo e Stefano il benvenuto, rivolge ad entrambi un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.