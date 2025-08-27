 / Calcio

Calcio | 27 agosto 2025, 17:18

Calcio. Due campioni per il consiglio direttivo del Pontelungo, entrano in società Riccardo Gagliolo e Stefano Fanelli

Calcio. Due campioni per il consiglio direttivo del Pontelungo, entrano in società Riccardo Gagliolo e Stefano Fanelli

Continua ad ampliarsi la struttura societaria del Pontelungo. Dopo gli importanti ingressi di Alberto Delfino, Massimiliano Nucera e Andrea Tomatis, anche due riferimenti dello sport ponentino entreranno a far parte dell'organigramma granata: Riccardo Gagliolo e Stefano Fanelli.
 

La nota:

L’ASD Pontelungo ha il grande piacere di comunicare l’entrata nel proprio consiglio direttivo  di Riccardo Gagliolo e Stefano Fanelli.

Personaggi sportivi di rilievo internazionale, Riccardo Gagliolo, andorese, già calciatore professionista, Carpi, Parma, Salernitana, Reggina, Ascoli, alcuni tra i club nei quali ha militato e Stefano Fanelli, alassino, già campione mondiale di kickboxing, entrano a fare parte del nostro sodalizio nell’ottica di una crescita societaria.

La Società nel dare a Riccardo e Stefano il benvenuto, rivolge ad entrambi un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium