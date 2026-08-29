Calciomercato | Savona. Tris di annunci con Cottarelli, Cauteruccio e Cosentino

Tre nuovi rinforzi per il Savona a poche ore dall'esordio di Coppa contro la Cairese. La società biancoblu ha confermato gli arrivi del difensore Niccolò Cottarelli, del trequartista Brando Cauteruccio e dell'attaccante Aldo Cosentino.

Classe 1998, Cottarelli porta in dote un profilo esperto e già conosciuto in Liguria. Il difensore lombardo, ha vestito le maglie in Serie D di Varese, Vado, Sant'Angelo, Pro Patria e Alessandria. Un innesto d'alta fascia per la retroguardia di mister Sarpero, in attesa del completo recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio patito nella passata stagione.

Cauteruccio arriva invece dalla San Francesco Loano, dopo i cinque anni trascorsi nel settore giovanile del Genoa e la stagione insieme alla Juniores Nazionale del Vado. Esterno d'attacco, con mister Sarpero potrà ricoprire diversi ruoli sul fronte offensivo, a partire dal vertice alto nel rombo in mediana.

Completa il tris di rinforzi Aldo Cosentino, attaccante classe 2007 con un percorso giovanile di assoluto profilo maturato nei principali vivai del Sud Italia. Cosentino ha attraversato le categorie Under 15 e Under 16 della Reggina, per poi passare all'Under 17 della Salernitana, club con cui ha esordito in Primavera a soli 16 anni e con cui ha militato per due stagioni. Da gennaio scorso ha vestito la maglia della Primavera del Crotone.