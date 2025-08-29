Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Le terne designate per gli ottavi di andata

CARCARESE – FEZZANESE
Arbitro: non designato
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
ARENZANO FOOTBALL CLUB – GOLFOPARADISOPRORECCO C.A.
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Andrea Chiefalo (Savona)
Assistente 2: Matthias Crisafulli (Genova)
FOOTBALL GENOVA CALCIO – VOLTRESE VULTUR SSDARL
Arbitro: Matteo Massimo Esposito (La Spezia)
Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Assistente 2: Lorenzo Toro (Chiavari)
MOLASSANA BOERO A.S.D. – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)
Assistente 1: Andrea Bordone (Chiavari)
Assistente 2: Giacomo Ferrari (Genova)
BUSALLA CALCIO – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Jacopo Ruggiero (Genova)
Assistente 2: Davide Laconi (Genova)
SAN FRANCESCO LOANO – SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
ATHLETIC CLUB ALBARO – CAMPOMORONE SANT’OLCESE
Arbitro: non designato
Assistente 1 Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)
MILLESIMO CALCIO – RIVASAMBA H.C.A.
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)