Calcio | 29 agosto 2025, 11:10

Calciomercato. Dominik Mondino torna a far parte del parco portieri del Finale

La nota giallorossoblu:

La Società F.B.C. Finale è lieta di dare il bentornato a Dominik Mondino!

Il portiere classe 2004 cresciuto nel nostro club, si è messo in mostra prima con la Juniores e poi con la Prima Squadra in Eccellenza, esordendo e collezionando un buon numero di presenze.

Anche in Promozione abbiamo potuto contare su di lui. Ora ritorna in giallorossoblu dopo l'esperienza maturata tra le fila del Ceriale nella passata stagione.

A Dominik un sincero in bocca al lupo per la nuova stagione!

