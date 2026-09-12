Calcio | La magia di Cappellari e il diagonale di Totaro: il Millesimo batte 2-1 la Valenzana e ottiene la prima vittoria in Serie D

MILLESIMO - VALENZANA 2-1 (9' Cappellari , 83' Totaro - 30' Belecco)



50' FINISCE QUA! IL MILLESIMO BATTE 2-1 LA VALENZANA!

47' Millesimo nel fortino, tre minuti alla fine

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' ultimo cambio Millesimo: esce un esausto Gabelli, la gamba di Cigliuti per gli ultimi minuti di partita

43' cambio Millesimo: Macchia lancia Piazza per Piacenza

42' Gabelli si mangia il 3-1! Mancino scentrato solo davanti a Rossi. Stanchissimo il centrocampista, ha speso ogni stilla di energia.

41' cambia gioco da fascia a fascia la Valenzana, ne esce fuori solo un corner per gli ospiti

37' IL MILLESIMO NON MUORE MAI! TOTARO! NEL MOMENTO DI MAGGIORE DIFFICOLTA' ARRIVA L'AZIONE DEL 2-1, DESTRO INCROCIATO PERFETTO DEL CENTRAVANTI, GIALLOROSSI DI NUOVO AVANTI!

35' problemi per il portiere giallorosso, gioco interrotto

32' torsione di testa per Lusha, c'è una deviazione, sul corner seguente smanaccia Conde

30' Millesimo che sembra stanco, i giallorossi peccano di lucidità con il pallone tra i piedi

24' Sammouni si accende subito, fantastico l'allungo di Conde a proteggere il palo lungo. Corner Valenzana, Conde si accartoccia e salva ancora la porta giallorossa

23' esordio per Lorenzo Insolito nel Millesimo, Macchia richiama Rossello

22' risponde Pellegrini: Sammouni per Ricciardi e Lusha per Ciliberto

19' doppio cambio Millesimo. Macchia richiama Cinquini per Totaro, in panchina va anche Cappellari, al suo posto Ferraro

15' poca precisione nel primo quarto d'ora del secondo tempo, la partita tecnicamente è scaduta parecchio

9' ritmi più contenuti in avvio di ripresa, anche il caldo sta giocando il proprio ruolo nell'economia della partita

3' la ripresa si apre col piattone di Bianchi. Azione su sviluppo di calcio d'angolo, mancino alle stelle

1' si riparte, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO



46' squadre negli spogliatoi, 1-1 al Viglino

45' ci sarà un minuto di recupero

42' mischione davanti a Rossi, si salva la retroguardia ospite sul tentativo di battuta di Villar

40' 3-5-2 per entrambe le squadre, per il Millesimo in attacco Piacenza con Villar a supporto. continuano le difficoltà a livello numerico per l'attacco giallorosso. In panchina ci sono pronti a subentrare Totaro e Piccardo. Villa è sempre out dopo l'infortunio contro la Fezzanese

39' Gabelli cerca il bis come a Celle, Rossi si esalta nella respinta

36' cambio Valenzana. Non ce la fa Pio Loco, Mihali al suo posto

30' IL PAREGGIO DELLA VALENZANA! BELECCO. Ricciardi si libera a sinistra, pallone radente sfiorato da Conde, il più lesto a depositare in porta è il numero 30 rossoblu. 1-1 al Viglino

25' Azione da stantuffo di Gualtieri, i difensori della Valenzana non riescono a trattenerlo, puntata di destro e intervento di Rossi a deviare in corner

23' pressa tanto il Millesimo per inaridire le fonti di gioco. rossoblu, resta da capire per quanto i valbormidesi riusciranno a mantenere questi ritmi

18' lavora in verticale la Valenzana, favorendo l'inserimento senza palla di Ricciardi, il numero sette rossoblu non trova però l'impatto con la sfera a pochi metri da Conde

11' Intervento di Conde, il gioco però era già interrotto per posizione irregolare

9' IL MILLESIMO PASSA ALLA PRIMA OCCASIONE! CAPPELLARI! GOL SONTUOSO DEL GIOCATORE DI MACCHIA: COLLO DAI 25 METRI DA POSIZIONE DECENTRATA. LA PARABOLA A SCENDERE MUORE PROPRIO ALL'INCROCIO DEI PALI, IN PIEDI IL VIGLINO

6' la prima conclusione è della Valenzana con il colpo a testa a lato di Pacchioni, sfera ben distante dallo specchio di Conde

4' ritmi intensi in queste prime battute, fin troppo vista la poca precisione in campo

1' si parte!

PRIMO TEMPO



MILLESIMO: Conde, Cinquini, Gadau, Villar, Gualtieri, Reali, Gabelli, Piacenza, Nenci, Rossello, Cappellari.

A disposizione: Sciascia, Cigliutti, Piazza, Tortaro, Piccardo, L. Insolito, Ghibaudo, Castiglia, Ferraro

Allenatore: Macchia



VALENZANA: Alb. Rossi, Ale. Rossi, Benedetti, Ricciardi, Ciliberto, Pio Loco, West, Necchio, Belecco, Pacchioni

A disposizione: Pallavicini, Mihali, Lusha, Sammouni, Squarise, Battocchio, Torre, Taverna, Megna.

Allenatore: Pellegrini



Arbitro: Palmisano di Saronno

Assistenti: Arrigoni di Brescia e Vago di Busto Arsizio