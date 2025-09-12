 / Calcio

Calcio | 12 settembre 2025, 11:13

Calcio, Nolese. Ottimi riscontri per il primo memorial Beppe Pisano: "Un uomo che ha saputo fare la differenza giorno per giorno" (VIDEO)

Il commento del ds Bordone e di mister Saccone al termine del triangolare

Sono state due ore di calcio abbondanti, trascorse in maniera rapida e piacevole, quelle coincise con la prima edizione del Memorial Beppe Pisano.

Una figura d grande riferimento per la Nolese, venuta a mancare lo scorso febbraio, a cui la società ha voluto dedicare il triangolare  estivo.

Al termine del torneo, vinto dal Finale, davanti ai padroni di casa biancorossi e al Borghetto, il ds Pietro Bordone ha voluto rimarcare l'importanza di Beppe Pisano nelle decadi vissute al "Mazzucco", mentre mister Saccone ha voluto ribadire quanto di buono si è visto in campo nelle due mini partite contro i granata e i giallorossoblu.

Lorenzo Tortarolo

