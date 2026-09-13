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Calcio | 13 settembre 2026, 12:44

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria: la fase a gironi entra nel vivo con la seconda giornata

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria: la fase a gironi entra nel vivo con la seconda giornata

Seconda giornata di Coppa Liguria pronta a entrare nel vivo, con diversi verdetti che potrebbero già maturare nelle sfide odierne.

Ospedaletti-Camporosso mettono nel mirino la vetta solitaria, dopo i successi ottenuti la scorsa settimana rispettivamente contro Argentina e Vallecrosia. Proprio queste ultime guardano con interesse alla sfida e puntano sul pareggio all'Ozenda per mantenere aperta la corsa alla qualificazione.

Dopo lo 0-0 con l'Oneglia, l'Andora farà il proprio debutto davanti al pubblico amico. Alle 19:00, al Marco Polo, la formazione di Ghigliazza se la vedrà con la Golfo Dianese, reduce dal 5-0 inflitto alla Villanovese.

Equilibrio ancora nel Girone 3, dove il Cengio sarà ospite del Dego al "Ponzo" con l'obiettivo di conquistare l'intera posta. Al Fornaciari, invece, l'Altarese affronterà il Quiliano & Valleggia.

Nel Girone 5, Speranza e Sassello cercheranno di accorciare le distanze dall'Old Boys Rensen. Gli arenzanesi hanno infatti già disputato la propria gara, imponendosi ieri pomeriggio per 1-0 sul terreno della Rossiglionese.













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