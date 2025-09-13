Calciomercato. Lungo infortunio per Silvestri, il Savona prende Pirotto dalla Carcarese

E' una tegola importante quella con cui si è dovuto confrontare il Savona nel corso della settimana.
L'intresso in campo di Marco Silvestri contro il Bragno sembrava il segnale del rientro in pianta stabile dell' ex centrocampista di Cairese e Ligorna, invece in settimana è emerso un serio problema di natura muscolare che, con tutta probabilità, terrà il giocatore lontano dai campi per almeno un paio di mesi.
La dirigenza biancoblu nel corso della settimana è corsa ai ripari, ottenendo il prestito dalla Carcarese del 2006 Manuel Pirotto.
L'annuncio ufficiale da parte degli Striscioni non è arrivato, come del resto avvenuto con gli altri under durante la sessione estiva.