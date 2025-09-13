 / Altri sport

SportivaMente, il grazie degli autori: «Che bello essere in questa piazza». Grande successo a Busto Arsizio per il Festival dei libri sportivi

Si raccontano Cristiano Militello e Nicola Calathopoulos

La tv è una grande cosa, ma «il primo amore non si scorda mai, il live mi restituisce la dimensione più cara». Così Cristiano Militello si racconta dopo il suo spettacolo che ha chiuso Sportivamente, il Festival dei libri sportivi che si è svolto da mercoledì a venerdì a Busto Arsizio. Piazza Santa Maria è stata una cornice apprezzatissima, che ha incantato gli autori. Nelle sere precedenti, da applausi anche la sala gremita Tramogge, ai Molini Marzoli.

Intensa la presentazione del libro "Gioco Sporco" con l'autore Nicola Calathopoulos. Che prima di tutto rivolge un complimento «a questa piazza bellissima». E svela ulteriori retroscena e sensazioni ai nostri microfoni.

