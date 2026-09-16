Calcio | Arenzano, c'è l'annuncio per mister Boisfer

La nota del club crociato:

L’Arenzano FC dà il benvenuto a Rodrigue Boisfer, nuovo allenatore della Prima Squadra.

Nato a Marsiglia e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Monaco, Boisfer è arrivato in Italia giovanissimo, vestendo per diverse stagioni la maglia del Genoa e costruendo poi una lunga carriera da calciatore tra Serie B e Lega Pro.

Terminata la carriera sul campo, ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando esperienze alla Virtus Entella, al Gubbio, al Sestri Levante e, più recentemente, al Vado, dove ha guidato la Prima Squadra in Serie D.

A Mister Boisfer va il benvenuto di tutta la società e l'augurio di buon lavoro per questa nuova avventura in rossonero.