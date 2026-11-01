Calcio | Eccellenza, Pietra Ligure avanti tutta: la doppietta di Insolito doma un'ottima Albissole (2-1)

ALBISSOLE - PIETRA LIGURE 1-2 (47' Fossati - 23' G. Insolito rig., 56' G. Insolito)
FINISCE QUI! PROSEGUE LA MARCIA DEL PIETRA! I BIANCOCELESTI SUDANO SETTE CAMICIE MA BATTONO 2-1 UNA GENEROSISSIMA ALBISSOLE! Decisiva la doppietta di G. Insolito - con Vernice strepitoso a tempo scaduto su Vierci - ai ceramisti non basta la rete di Fossati in avvio di ripresa
95' IL MIRACOLO DI VERNICE SU VIERCI! Destro al volo su sponda di Gulii, guizzo felino del numero uno pietrese a deviare miracolosamente in angolo! Albissole a un passo dal pareggio!
93' ci prova anche Fatnassi dopo l'ennesima ripartenza pietrese, palla alta
92' Castrofilippo in campo aperto manca il colpo del ko, ultimi disperati assalti di una generosissima Albissola
90' cinque minuti di recupero
87' spazio anche a F. Bonanni tra i ceramisti, esce Invernizzi
85' Giglio calcia al volo da posizione defilata, nessun pericolo per Pastorino. Nell'Albissole entra intanto Vignaroli per Fossati
81' ammonito Fossati, intervento in scivolata in ritardo su A. Insolito
80' ultimi dieci minuti di partita, sfida ancora aperta al "Faraggiana"
72' Cattardico si gioca la carta Cuka, esce Freccero
71' altro piazzato di Fossati con il contagiri, il pallone rimane li a metà tra portiere e attaccanti, Vernice in presa bassa lo fa suo evitando guai peggiori
70' Iorio non ce la fa, al suo posto entra Mazzon
67' Vernice salva tutto su Gulii! Che occasione per i ceramisti! Fossati libera il giovane centravanti di casa, sinistro rasoterra a botta sicura respinto di piede da Vernice!
65' Pare strattona Dominici lanciato in contropiede, inevitabile il giallo per l'ex Finale e Savona
63' Vernice risolve una mischia sugli sviluppi del corner battuto dal solito Fossati, Albissole sempre minacciosa e a caccia del nuovo pari
62' Moraglia intanto inserisce anche A. Insolito e Scarrone, al debutto, per G. Insolito e Gasco
61' ancora Albissole, traversone di Barisone deviato in angolo da Iorio, che rischia qualcosa di troppo mettendo sulla parte superiore della rete
60' punizione tagliata di Fossati, libera di testa Balla
59' ammonito Iorio
57' fuori Aspesi e dentro Castrofilippo, prima sostituzione in casa Pietra
56' G. INSOLITO! IL RADDOPPIO DEL PIETRA! Avvia e conclude l'azione il fantasista biancoceleste, diagonale di rara potenza in buca d'angolo su cui Pastorino non riesce ad intervenire, rimette la freccia la squadra di Moraglia
52' Moraglia spostato sulla trequarti alle spalle di Insolito e Dominici, 4-3-1-2 per i biancocelesti, che puntano a sfruttare maggiormente gli spazi tra le linee
51' bravo Pastorino in uscita a chiudere lo specchio sul tentativo di pallonetto di Insolito, ritmi che si sono alzati improvvisamente dopo la rete dell'1-1
50' prova a scuotersi nuovamente il Pietra dopo la rete subita dopo appena un minuto del secondo tempo, ma l'Albissole continua a giocare con piglio e aggressività senza particolare timore di fronte alla capolista del campionato
47' IL PAREGGIO DELL'ALBISSOLE! Vierci sprinta a sinistra, pallone a rimorchio in area dove Fossati, in mischia, trova la zampata vincente che infila Vernice! Parità ristabilita al "Faraggiana"
46' si ricomincia, nessun cambio al momento!
SECONDO TEMPO
Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo! Pietra Ligure avanti 1-0 sull'Albissole, decide al momento la rete di G. Insolito su rigore al 23'
44' Odasso in ritardo su Turone, ammonito il centrocampista pietrese
37' che assolo di Beppe Giglio a sinistra, pallone in mezzo per il velo di Dominici e il sinistro di Insolito, conclusione masticata e liberata dalla difesa di casa
31' battuta forte e tesa di Fossati sul secondo palo, dove Freccero arriva con un attimo di ritardo, sfuma una buona chance per l'Albissole
30' Vierci conquista fallo all'altezza del lato corto dei sedici metri, punizione interessante per i ceramisti
29' Pietra in gol con Dominici, ma l'arbitro sanziona il tocco con la mano dell'attaccante ospite che aveva corretto in porta la punizione di Insolito, scatta anche il giallo per il numero nove biancoceleste
27' costretto al primo cambio mister Cattardico, entra Minuto al posto di Moscatelli
23' GIMMY INSOLITO! PIETRA LIGURE IN VANTAGGIO! Rigore impeccabile dell'attaccante biancoceleste, spiazzato Pastorino! 0-1 al "Faraggiana"!
22' RIGORE PER IL PIETRA! Cross di Iorio dal fondo, Invernizzi intercetta col braccio, Fraticelli indica il dischetto!
18' Albissole vicina al vantaggio! Vierci lanciato in profondità calcia a botta sicura di prima, bravissimo Vernice in uscita a respingere il tentativo del numero sette ceramista
16' sprinta a sinistra Leo, traversone basso deviato in angolo da Barisone, primo corner della gara a favore del Pietra: battuta a rientrare di Odasso e stacco aereo di Balla, sfera che si perde a lato
13' deve ancora trovare le giuste misure in campo il Pietra Ligure, avvio di gara non brillantissimo da parte della capolista
8' ancora Albissole in avanti: passaggio in verticale di Giglio troppo pigro, intercetta Vierci che libera Gulii in area, destro a giro che non inquadra lo specchio
5' è di Barisone la prima conclusione della gara, destro da posizione complicata che si perde sopra la traversa della porta pietrese difesa da Vernice. Approccio al match coraggioso da parte dei padroni di casa ceramisti
1' si parte! Albissole in maglia biancazzurra in stile Argentina, completo blu scuro per il Pietra
PRIMO TEMPO
Formazioni:
ALBISSOLE: Pastorino, Barisone, Moscatelli, Chiarlone, Freccero, Pare, Vierci, Turone, Gulii, Fossati, Invernizzi. A disposizione: Pusceddu, Decerchi, C. Bonanni, Minuto, Damonte, Vignaroli, Campelli, F. Bonanni, Cuka. Allenatore: Cattardico
PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Leo, Odasso, Balla, Giglio, Dominici, Aspesi, Iorio, Fatnassi, G. Insolito. A disposizione: Duberti, A. Insolito, Celella, Mazzon, Secco, Castrofilippo, Farrauto, Scarrone, Santana. Allenatore: Moraglia
Arbitro: Fraticelli di Genova
Assistenti: Hasa di Albenga - De Lucia di Genova