Savona celebra lo sport: il CONI è pronto a consegnare le Benemerenze 2025 a società, tecnici e atleti

Savona si prepara a vivere un pomeriggio di grande prestigio per lo sport locale. Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 17:30, nella suggestiva Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Nervi, si terrà la Cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive CONI.

L’evento, organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Delegazione Provinciale di Savona, sarà presieduto dal Delegato Provinciale Roberto Pizzorno, che consegnerà i riconoscimenti assegnati dal CONI nazionale e dalle Federazioni Sportive per i risultati e i traguardi conseguiti nel corso del 2023 da atleti, dirigenti, tecnici e società del territorio.

"Anche quest’anno - ha dichiarato Pizzorno - andremo a consegnare le benemerenze Coni a società, dirigenti, tecnici che si sono messi in evidenza in questi anni. Sono orgoglioso di poter premiare queste persone che hanno portato in alto nel mondo i colori dello sport del nostro territorio. Uomini e donne che hanno dato e che danno ancora oggi molto allo sport. Tre saranno invece i riconoscimenti che, come delegato provinciale del Coni di Savona, andrò ad assegnare. Questi andranno a tre storiche società. La Canottieri Sabazia società che ha dato nel corso degli anni molti atleti alla Nazionale di canoa, che ha compiuto i 100 anni di fondazione, la Pallavolo Carcare, che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività e la Polisportiva Ginnastica Ritmica Quiliano per i quarant’anni di vita".





Riconoscimenti alle Società e ai Dirigenti

Le Benemerenze al Merito Sportivo, conferite dal CONI nazionale su proposta del Delegato Provinciale, premieranno realtà e figure che hanno contribuito in modo significativo alla crescita dello sport savonese.



Stelle al Merito Sportivo

Stella d’Argento al Merito Sportivo

Circolo Damistico Savonese – per oltre 75 anni di attività damistica (su proposta FID)

F.C. Speranza 1912 – per oltre 100 anni di attività calcistica

Filippo Faranda– dirigente Fijlkam dal 2001



Stella di Bronzo al Merito Sportivo

Unione Sportiva Villanovese – per oltre 100 anni di sport a 360 gradi

H.P. Savona in line – per 30 anni di attività negli sport rotellistici

Sono stati inoltre insigniti del riconoscimento cinque dirigenti sportivi:

Vincenzo Apicella, Carmine Borda, Alessandro Gugliotta, Marco Ivaldo e Sergio Pomogranato.



Palme al Merito Tecnico

Palma d’Argento al Merito Tecnico

Laura Bentivoglio (tecnico FICK)

Patrizia Giallombardo (tecnico FIN)



Palma di Bronzo al Merito Tecnico

Corrado Orcino (tecnico FIGC)



Medaglie al Valore Atletico – Risultati 2023

Il CONI premierà anche gli atleti di alto livello che si sono distinti per risultati nazionali e internazionali nel corso dell’anno 2023.



Medaglie d’Argento al Valore Atletico

Alessio Baudoino (Pesca sportiva e attività subacquee) – 3° classificato al Campionato Mondiale Attività Marittime - Long Casting per Nazioni

Daniele Massobrio (Sport equestri) – 3° classificato al Campionato Mondiale Endurance



Medaglie di Bronzo al Valore Atletico

Saverio Amormino (Bocce – Campione Italiano Petanque a squadre di società)

Luca Baccino (Bocce – Campione Italiano Volo tiro di precisione)

Francesca Capodimonte (Canoa-Kayak – Campionessa Italiana K4 200 metri velocità)

Sara Scippe (Canottaggio sedile fisso – Campionessa Italiana due di coppia jole)

Gloria Scarsi (Ciclismo – Campionessa Italiana prova individuale)

Roberto Tovagliaro (Dama – Campione Italiano Dama Internazionale a squadre)

Lara Ghigliazza, Rebecca Klippl, Alessia Mela (Campionesse Italiane di Pallapugno)

Oscar Giribaldi (Campione Italiano di Pallapugno)

Carola Maccagno (Scherma – Campionessa Italiana Spada femminile a squadre)

Vittorio Gastaldi (Sport rotellistici – 3° classificato al Campionato Europeo Pattinaggio Artistico coppie danza)



Premi Speciali per le Ricorrenze

Durante la cerimonia verranno celebrati anche alcuni importanti anniversari di attività sportiva:

Canottieri Sabazia – 100 anni di attività

Pallavolo Carcare – 50 anni di attività

Polisportiva Quiliano – Sezione Ginnastica Ritmica – 40 anni di attività