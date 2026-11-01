Calcio, Eccellenza. Il Savona la ribalta nel secondo tempo: 2 a 1 contro la Cairese

SAVONA - CAIRESE 2-1 (63’ Silvestri, 73’ Fabbri - 15’ Capra)

Finisce qui, il Savona fa suo il big match

Saranno 5 i minuti di recupero

86’ Imbucata di Galli per Fabbri, è fondamentale l’uscita con i piedi di Bodrato ad anticipare

84’ Tiro di Hernandez da dentro l’area murato dalla difesa

82’ Ancora una grande occasione per il Savona, Silvestri semina il panico, cerca un compagno in area ma è provvidenziale l’anticipo di Casazza L. Lo stesso numero 10 lascia però il campo per Siracusa

78’ Giallo per il neo entrato Rignanese per un tocco di mano

75’ Esce un generoso Rezi, al suo posto Rignanese. Esce anche capitan Boveri nella Cairese, dentro Graziani T.

73’ LA RIBALTA IL SAVONA!!! Rezi lavora bene un pallone, allarga sulla sinistra per il neo entrato Fabbri che ribalta il risultato!

70’ Esce dal campo Graziani G. ed entra Turone. Negli striscioni tocca Fabbri per Sogno

64’ Cambiano le due squadre, nel Savona dentro Sassari e Giubergia, fuori Gnecchi e Cosentino. Dentro per i gialloblù Hernandez e Turco che rilevano Campisi e Sancinito

63’ IL PAREGGIO DEL SAVONA! Sogno conquista una punizione al limite, Silvestri pennella e trova il goal dell’1 a 1 per l’urlo del Chittolina

53’ Esce Casazza A., entra in campo Facello

50’ È un Savona arrembante in questo inizio di secondo tempo, prima ci prova Pili ma Bodrato respinge bene, poi è lo stesso numero 1 gialloblu a smanacciare un cross di Gnecchi

47’ Nuovo giallo per simulazione, questa volta per Graziani G.

Inizia ora il secondo tempo (16.14)

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione, Cairese in vantaggio al termine di un primo tempo vivace per entrambe le squadre

Tre di recupero

42’ Terzo tempo di Gulli che non trova la porta a centimetri

41’ Veloce ripartenza della Cairese, l’azione insistita porta alla conclusione Capra ma trova sulla sua strada Agostino

41’ Ruvido intervento di Gandolfo su Silvestri, giallo

34’ Bella conclusione a giro di Gnecchi, è strepitosa la risposta di Bodrato che si allunga e salva i suoi

32’ Tiro di Campisi sul primo palo, Agostino si rifugia in corner

31’ La Cairese prova a sorprendere il Savona battendo velocemente una punizione, la posizione di Capra è però in fuorigioco

29’ Simulazione in area di Sogno, giallo per l’attaccante

22’ Gioco fermo, cure mediche per il direttore di gara

19’ Conclusione da fuori di Anselmo, alta sopra la traversa

15’ CAIRESE IN VANTAGGIO! Punizione in mezzo di Graziani G. per il colpo di testa di Capra che supera Agostino! Esultanza con la classica capriola per il numero 7 gialloblù

12’ Conclusione di Silvestri: centrale

7’ Ci prova Sancinito dopo una serpentina in area, Agostino mette in corner in qualche modo

3’ Doppia occasione per Silvestri, Mura bene la difesa

1’ Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Super appuntamento al "Chittolina" di Vado Ligure tra Savona e Cairese, quest'oggi va in scena una delle sfide più attese della stagione. I padroni di casa vogliono continuare nella loro marcia che li vede come unica imbattuta di questo campionato, i gialloblù dal canto loro devo provare a dare una scossa per recuperare punti dalla vetta della classifica.

SAVONA: G. Agostino, L. Sadiku, F. Pili, D. Galli, M. Schirru, E. Colombo, A. Cosentino, G. Gnecchi, E. Rezi, M. Silvestri, S. Sogno

A disposizione: G. Fresia, G. Gemetto, F. Rignanese, A. Burchi, G. Siracusa, S. Sassari, A. Fabbri, G. Incorvaia, L. Giubergia

All: Sarpero Carlo



CAIRESE: E. Bodrato, N. Sancinito, L. Casazza, E. Boveri, L. Gandolfo, E. Capra, G. Graziani, A. Anselmo, A. Gulli, A. Casazza, R. Campisi

A disposizione: E. Barroero, F. Turone, L. Facello, S. Hernandez, M. Moscino, A. Turco, M. Freccero, L. Ganduglia, T. Graziani

All: Buttu Pietro

ARBITRO: A. Biasiol

ASSISTENTI: S. Marchetti, C. Gasparo