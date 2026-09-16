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Calcio | 16 settembre 2026, 11:51

Calcio | Il Rivasamba espugna 2-1 il Corrent, gli scatti del match (FOTOGALLERY)

Ecco le immagini di Gabriele Siri

Calcio | Il Rivasamba espugna 2-1 il Corrent, gli scatti del match (FOTOGALLERY)

Redazione

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