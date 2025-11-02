Calcio, Eccellenza. Momento non facile per le savonesi, ma Pietra, Millesimo, Carcare e Loano vogliono rialzare la testa

Non è un momento brillante quello che le squadre della nostra provincia stanno attraversano da diverse settimane.

Oggi però per Millesimo, Pietra Ligure, Carcarese e San Francesco ci sarà l'opportunità di riprendere il proprio cammino.

I giallorossi di Macchia, all'interno del lotto delle savonesi, sono gli unici che stanno mantenendo a pieno le aspettative. La rimonta subita dalla Voltrese e la sconfitta interna contro la Genova Calcio hanno però posto il freno a un avvio di stagione oltre le aspettative. In casa del Taggia ci sarà però l'opportunità di riprendere il cammino.

Al Devincenzi il Pietra Ligure è pronto a ospitare l'Athletic Club Albaro, una delle tre formazioni al momento in vetta insieme a Fezzanese e Rivasamba. Per i biancocelesti non è ancora una gara da dentro o fuori guardando la classifica, ma per attitudine e atteggiamento la gara delle 15:00 rappresenta sì un'ultima spiaggia dopo la rimonta subìta in casa del Molassana.

Obiettivo prima vittoria per Carcarese e San Francesco Loano: i biancorossi avranno sul proprio cammino un Rivasamba in grande forma, mentre al Merlo è in arrivo l'Arenzano di mister Matteo Cocco.