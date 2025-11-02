Calcio, Eccellenza. Il Pietra sale sul treno dell'alta classifica: Athletic Club battuto in un tempo, è 4-0

PIETRA LIGURE - ATHLETIC CLUB ALBARO 4-0 (9' Rovere, 15' e 34' Fatnassi, 45' Pili)

45'+3' non ha più nulla da dire la sfida del "Devincenzi", finisce qui col successo convinto e convincente del Pietra.

45' saranno 3 i minuti di recupero.

45' ancora Insolito dalla stessa posizione, stavolta para Bartoletti nonostante la deviazione della barriera.

41' ci prova direttamente su punizione Insolito, la palla si stampa sulla traversa con Bartoletti comunque sulla traiettoria.

36' esaurisce le sostituzioni il Pietra con Dominici al posto di Sogno.

35' punizione dalla trequarti di cui si incarica Balestrino, conclusione respinta a lato da Balducci.

33' mister Rimassa manda dentro Massa per Lembo.

31' ancora cambi per mister Moraglia: fuori Giglio e Odasso, dentro Insolito e Castiglione.

29' applausi per Rovere che lascia il campo a Faedo.

26' cambia ancora la panchina genovese: fuori D'Arrigo, dentro Kurti.

24' cerca gloria personale anche Odasso ma la conclusione dal limite, dopo aver strappato il pallone a un avversario, è alta.

21' Reverberi stende Giglio che stava partendo insieme a Sogno in contropiede, rosso diretto per il difensore neroverde.

19' sfiora la quinta marcatura per il Pietra Sogno, la palla termina larga non di molto.

15' un cambio per parte: nel Pietra Malagrida lascia spazio a Siriu; per l'Athletic Club Gaspari al posto di Marrale.

11' primo cambio, lo effettua l'Athletic Club con Cannella al posto di Pacciani.

9' tentativo non troppo convinto di Marrale, c'è la forza ma non la precisione nel suo tiro: palla fuori.

5' si accendono i fari del "Devincenzi" mentre in campo la seconda frazione è cominciata con gli stessi livelli di intensità della prima.

1' sono gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione a tornare in campo. Si ricomincia.

SECONDO TEMPO



45'+1' finisce qui una prima frazione completamente senza partita tra le due, con un Pietra finora totalmente in controllo del match e micidiale a pungere i genovesi.

45' POKER PIETRESE! Giglio sfiora la rete con Balestrino che salva a Bartoletti battuto, ma sul prosieguo dell'azione Pili trova un eurogol al volo mettendo la palla tra il palo e l'estremo genovese.

43' prima vera conclusione su azione della squadra di Rimassa con D'Arrigo dai venti metri. Nessun problema per Balducci.

40' conclusione quasi a botta sicura Fatnassi che stavolta trova però una deviazione; sugli sviluppi dell'angolo Sogno colpisce di testa e manda a lato.

38' giocata di Malagrida a liberare il sinistro a giro, palla alta. Ammonito Lembo per un fallo a inizio azione su Giglio.

34' TRIS DEL PIETRA! Doppietta di Fatnassi che anche stavolta colpisce la difesa genovese facendosi trovare a rimorchio dal limite, stavolta sull'assist di Sogno.

31' punizione tagliata direttamente in porta dalla destra per Pozzolini, Balducci respinge coi pugni.

26' è sempre la squadra di Moraglia la più pericolosa, stavolta tocca a Malagrida scaldare i guantoni di Bartoletti che devia il suo diagonale con Sogno che per un soffio non trova il tap in sul secondo palo.

20' ordinato il Pietra in questi minuti a resistere ai tentativi dell'Athletic Club.

15' RADDOPPIO DEL PIETRA! Giglio pesca con un palla sopra Fatnassi, il numero 20 al volo colpisce in maniera vincente.

14' Gasco esce palla al piede in posizione più da braccetto che da centrale, D'Arrigo lo stende e viene ammonito.

9' VANTAGGIO DEL PIETRA! Palla in verticale verso Rovere, sponda di testa per Rovere che scarica un destro preciso e potente alle spalle di Bartoletti.

4' Giglio riesce a trovare uno spiraglio per mandare al cross Prudente, la palla sfila in area con Caramello sul secondo palo ad anticipare Rovere.

1' squadre schierate in campo, il Pietra in completo bianco con inserti celesti e l'Athletic in verdenero. Si parte!

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici

PIETRA LIGURE: Balducci, Gasco, Pili, Ravoncoli, Odasso, Giglio, Rovere, Sogno, Malagrida, Prudente, Fatnassi.

A disposizione: Duberti; Castiglione, G. Insolito, Dominici, Aicardi, Faedo, Pavese, Siriu, Iorio.

Allenatore: A. Moraglia

ATHLETIC CLUB ALBARO: Bartoletti; Reverberi, D'Arrigo, Pozzolini, Lembo, Martino, Caramello, Pacciani, Balestrino, Pagano, Marrale.

A disposizione: Massone; Colla, Gaspari, Kurti, Cannella, Bigazzi, Provenzano, Massa, Di FIlippo.

Allenatore: M. Rimassa

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistenti: Florjana Doci (Savona) – Andrea Chiefalo (Savona)

-------------

Passa per il "Devincenzi" di Pietra Ligure il treno dell'alta classifica del campionato di Eccellenza, forse uno dei più competitivi e incerti degli ultimi anni finora. Ed è in questo spazio di equilibrio che l'Athletic Club Albaro si è guadagnato in queste prime sette giornate una piazza d'onore nel terzetto di testa come "Cenerentola".

Per questo l'occasione è buona anche per i padroni di casa: svoltare dopo le ultime due prove che hanno fruttato un solo punto e restare agganciati a questo treno di vetta. Questa senza se e senza ma la missione odierna tra le mura amiche, con un'occasione al tempo stesso sfidante, ghiotta e da non sottovalutare.