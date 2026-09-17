Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Il lungo elenco di squalifiche dopo la seconda giornata

Gare Coppa Liguria Prima Categoria
Gare del 12/09/2026
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Dirigenti
I ammonizione diffida
Poroli Pietro (Polis. Pieve Ligure)
Allenatori
Squalifica per una gara
Nervi Maurizio (Rossiglionese)
Calciatori espulsi
Squalifica per due gare effettive
Cafiero Lorenzo (Polis. Pieve Ligure)
Squalifica per una gara effettiva
Tavella Luigi Romolo (Savignone)
Calciatori non espulsi
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr.)
Fonseca Bryan (Mura Angeli)
Guelfi Luca (Mura Angeli)
Gioffredi Matteo (Old Boys Rensen)
Repetto Claudio (Priaruggia Vecchio Cast.)
Musso Filippo (Rabona Via Dell'Acciaio)
Scaccianoce Daniele (Rabona Via Dell'Acciaio)
Gesualdi Gabriele (Rossiglionese)
Massine Anasse (San Giovanni Battista)
Mezane Soufiane (San Giovanni Battista)
Scorza Manuel (San Lorenzo della Costa)
Avanzino Andrea (Torriglia 1977)
I ammonizione diffida
Figoli Marco (Arcola Garibaldina)
Becciu Davide (Bargagli San Siro)
Bortolini Emanuele (Bargagli San Siro)
Bruzzone Mattia (Bargagli San Siro)
Cevasco Fasce Marco (Bargagli San Siro)
Ciravegna Nicolo (Bolzanetese Virtus)
Busi Morris (Panchina)
Dallaglio Matteo (Panchina)
Martino Daniele (Panchina)
Cafiero Lorenzo (Polis. Pieve Ligure)
Tazzer Marco (Pregio Calcio)
Lippi Tommaso (PSM Rapallo)
Cannas Paolo (Rabona Via Dell'Acciaio)
Celli Filippo (Rabona Via Dell'Acciaio)
Biloni Elia (Riomaior 1965)
Pasini Pietro (Riomaior 1965)
Rossi Filippo (Riomaior 1965)
Leveratto Giovanni (Rossiglionese)
Marino Davide (Rossiglionese)
Pastorino Nicolo (Rossiglionese)
Oggianu Carniglia Alessandro (San Giovanni Battista)
Bucchioni Fabio (San Lorenzo della Costa)
Caselli Manuel (San Lorenzo della Costa)
Gnocchi Francesco (San Lorenzo della Costa)
Guzzi Lorenzo (Savignone)
Desiante Davide (Torriglia 1977)
Maggiolini Filippo (Torriglia 1977)
Podda Mattia (Torriglia 1977)
Cipriano Andrea (Valsecca Sport & Fun)
Struvaldi Roberto (Valsecca Sport & Fun)
Gare del 13/09/2026
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
Dirigenti
Inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 29/10/2026
Tontoli Lorenzo (Santa Maria del Taro)
Al 45'+5'' st protestava veementemente all'indirizzo del D.D.G., rivolgendogli ripetutamente espressioni ingiuriose e irriguardose, che ulteriormente ripeteva alla notifica del provvedimento di espulsione.
Allenatori
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr.)
Grippino Andrea (Cadimare Calcio)
I ammonizione diffida
Ferraro Davide (Priamar 1942 Liguria ASD)
Mandaglio Loris (Priamar 1942 Liguria ASD)
Figone Marcello (Segesta Sestri Levante)
Calciatori espulsi
Squalifica per due gare effettive
Pippia Andrea (Oneglia Calcio)
Squalifica per una gara effettiva
Saba Matteo (Argentina Arma)
Vero Gianluca (Dego Calcio)
Odone Bartolomeo (Marolacquasanta)
Fusetti Lorenzo (Quiliano&Valleggia)
Sabor Mohamed Amine (Serra Riccò 1971)
Calciatori non espulsi
Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infr.)
Semperboni Roberto (Altarese 1929)
Meta Arvi (Cengio)
Paganini Edoardo (Ceparana Calcio)
Guglielmi Mattia (Dinamo Santiago)
Cianci Andrea (Ospedaletti Calcio)
Casassa Tommaso (Priamar 1942 Liguria ASD)
Chella Michele (Riccò Le Rondini)
Manzo Marco (San Lazzaro Lunense)
Barbieri Raffaele (Segesta Sestri Levante)
Calvi Samuele (Superba Calcio 2017)
I ammonizione diffida
Delfino Luca (Andora 1966)
Bakayoko Moussa (Argentina Arma)
Russo Gianluca (Argentina Arma)
Afonso Calefe Gustavo (Cadimare Calcio)
Agrifogli Samuele (Calcio Popolare Spezia)
Guano Nicolas (Calcio Popolare Spezia)
Mozzachiodi Davide (Calcio Popolare Spezia)
Pannone Antonio (Calcio Popolare Spezia)
Plicanti Alessio (Calcio Popolare Spezia)
Comi Lorenzo (Camporosso)
Cordi Antonio (Camporosso)
Gavasso Andrea (Camporosso)
Romeo Mirko (Camporosso)
Peirano Yannick Andrea (Caperanese 2015)
Cevasco Alberto (Castelletto)
Grassi Giorgio (Cella 1956)
Iannicella Mattia (Cella 1956)
Rogai Mattia (Cella 1956)
Zizzini Marco (Cengio)
Zouita Ismail (Cisano)
Ridondelli Luca (Colli 2024)
Vernazza Michael (Colli 2024)
Baccino Tommaso (Dego Calcio)
Bignoli Pietro (Dego Calcio)
Carnesecchi Lorenzo (Dego Calcio)
Tubino Marco (Dego Calcio)
Liberti Andrea (Dinamo Santiago)
Posligua Garces Marco A. (Dinamo Santiago)
Corradi Edoardo (G.S. Granarolo)
Semino Riccardo (G.S. Granarolo)
Spedaliere Ciro (G.S. Granarolo)
Favale Francesco (Golfo Dianese 1923)
Folco Alessandro (Golfo Dianese 1923)
Mehmetaj Fabio (Golfo Dianese 1923)
Mrahi Sammir (Golfo Dianese 1923)
Franceschini Manuel (Iron Fox Amegliese)
Maccabruni Luca (Iron Fox Amegliese)
Mustone Manuel (Iron Fox Amegliese)
Eminente Giorgio (Marolacquasanta)
Garibotti Silvio (Marolacquasanta)
Salku Matteo (Marolacquasanta)
Garzoglio Sahel (Nolese R.G. 1946 2001)
Comiotto Mattia (Oneglia Calcio)
Macaluso Andrea (Oneglia Calcio)
Fontana Giovanni (Ospedaletti Calcio)
Pesce Daniele (Ospedaletti Calcio)
Santarsiero Simone (Ospedaletti Calcio)
Crivello Andrea (Priamar 1942 Liguria ASD)
Rocca Riccardo (Priamar 1942 Liguria ASD)
Brini Giorgio (Quiliano&Valleggia)
Mata Eraldi (Quiliano&Valleggia)
Minetti Mattia (Quiliano&Valleggia)
Scancarello Alessio (Quiliano&Valleggia)
Lo Bue Alessio (Riccò Le Rondini)
Lorenzini Sebastiano (Riccò Le Rondini)
Casti Roberto (San Lazzaro Lunense)
Falanga Emanuele (San Lazzaro Lunense)
Bianchi Pietro (Santa Maria del Taro)
Demartini Gabriele (Santa Maria del Taro)
Tropeano Roberto (Santa Maria del Taro)
Angeli Manuel (Santerenzina)
Conti Nicolo (Santerenzina)
Furio Niccolo (Santerenzina)
Gabriele Simone (Santerenzina)
Grassi Angelo (Santerenzina)
Polani Manuel (Santerenzina)
Vallarino Moreno (Sassello)
Bacigalupo Giacomo (Segesta Sestri Levante)
Ghiggeri Marco (Segesta Sestri Levante)
Barbieri Alessandro (Serra Riccò 1971)
Gerardi Mattia (Serra Riccò 1971)
Gibertoni Alessio (Serra Riccò 1971)
Valcavi Emanuele (Serra Riccò 1971)
Nicolini Matteo (Sori)
Parodi Francesco (Sori)
Bianchi Luca (Speranza 1912 F.C.)
Acquanita Luca (Superba Calcio 2017)
Tripi Davide Giorgio (Superba Calcio 2017)
Mongiardo Giovanni (Vallecrosia Academy ASD)
Pescio Andrea (Veloce 1910)
Viti Bertrand Maria (Veloce 1910)
Testa Matteo (Villanovese A.S.D.)
Valentino Alessandro (Villanovese A.S.D.)
Volpe Riccardo (Villanovese A.S.D.)