Calcio, Serie D. Inizio novembre impegnativo per Vado, Celle Varazze e Cairese

I match in rampa di lancio, nella prima domenica novembrina dedicata alla Serie D, avranno un peso non indifferente nella stagione delle tre squadre savonesi impegnate nel girone A.
Partendo dalla capolista Vado, appare evidente come un eventuale successo dei rossoblu sul terreno del Ligorna potrebbe ulteriormente accelerare i progetti di fuga per la squadra di Roselli, a una settimana dalla vittoria sul Varese.
Una gara da prendere però con le molle per Pisanu e compagni, dato che il team del presidente Saracco farà il possibile per porre rimedio al brutto scivolone di Gozzano.
Il Celle Varazze, invece, è atteso da una delle sfide più prestigiose della propria storia: all'Olmo - Ferro è infatti in arrivo la Biellese. Dopo due sconfitte consecutive i biancoblu di Pisano vogliono tornare a muovere la classifica, oltre a regalarsi 90 minuti di buon livello dopo il 2-0 incassato tra le mura della Novaromentin.
A caccia dei primi punti in gialloblu c'è mister Roberto Floris. La sua Cairese è stata battuta domenica dal Saluzzo, oggi i valbormidesi faranno visita al Derthona.