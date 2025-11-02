Calcio, Albingaunia, coperta corta per Poggi dopo il 3-3 di Andora: "Peggior gara dell'anno, sensazioni brutte sull'infortunio di Gastaldi" (VIDEO)

Sono stati novanta minuti pasticciati quelli dell'Albingaunia in casa dell'Andora, ma nonostante una prestazione poco brillante e gli infortuni di Plando e Gastaldi (per lui si teme un lungo stop, a cui si aggiungono i tre mesi di assenza di Bianco) gli ingauni sono comunque riusciti a portare a casa un punto dal Marco Polo.

I bianconeri sono apparsi scarichi, soprattutto nell'approccio ai due tempi di gioco, probabilmente condizionati da qualche scoria mentale di troppo figlia della grande prestazione contro la Virtus Sanremo di sette giorni fa.