Calcio | Carcarese scintillante, battuta a domicilio 4-1 la Genova Calcio

Dopo l'amara e immeritata sconfitta sul finale contro il Rivasamba, la Carcarese reagisce subito da grande squadra ed espugna con forza il campo della Genova Calcio. Una vittoria rotonda che fa bene sia alla classifica sia al morale, rilanciando immediatamente i valbormidesi verso le posizioni più nobili della graduatoria.

A sbloccare il match è la rete di Ravera alla mezz'ora. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: al 41' i ragazzi di mister Monteforte trovano infatti il pareggio con Cavalli. L'equilibrio dura però pochissimo, perché la controriposta degli ospiti è immediata e porta la firma di Di Giosia, che cala l'1-2 prima del riposo.

Nella ripresa, la Carcarese prende definitivamente il largo arrotondando il punteggio grazie ai gol di Zunino e Chiarlone. Una bella iniezione di fiducia per la formazione guidata da mister Valmati, mentre la Genova Calcio rimane ferma a quota zero punti.

Genova Calcio - Carcarese 1-4

Marcatori: 31’ Ravera, 41’ Cavalli, 43’ Di Giosia, 60’ Zunino, 71’ Chiarlone



Genova Calcio: Raspa, Cavalli, Boni, Lipani, Mukaj, Maresca G., Preti (68’ Bocciardo M.), Bordo (46’ Tesoro), Damonte L., Costa (74’ Rustichelli), Di Pietro.

Allenatore: Monteforte



Carcarese: Galletti, Di Giosia, Ravera, Prato, Di Mattia, Berretta, Bablyuk (48’ Piazza), Szer di (59’ Bertoni), Ferrero (59’ Zunino), Brignone (77’ Cancellara), Chiarlone.

Allenatore: Valmati



Arbitro: Bergonzi di Savona