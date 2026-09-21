 / Calcio

Calcio | 21 settembre 2026, 11:26

Calcio | Carcarese scintillante, battuta a domicilio 4-1 la Genova Calcio

Ravera ha aperto le marcature per la Carcarese

Ravera ha aperto le marcature per la Carcarese

Dopo l'amara e immeritata sconfitta sul finale contro il Rivasamba, la Carcarese reagisce subito da grande squadra ed espugna con forza il campo della Genova Calcio. Una vittoria rotonda che fa bene sia alla classifica sia al morale, rilanciando immediatamente i valbormidesi verso le posizioni più nobili della graduatoria.

A sbloccare il match è la rete di Ravera alla mezz'ora. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare: al 41' i ragazzi di mister Monteforte trovano infatti il pareggio con Cavalli. L'equilibrio dura però pochissimo, perché la controriposta degli ospiti è immediata e porta la firma di Di Giosia, che cala l'1-2 prima del riposo.

Nella ripresa, la Carcarese prende definitivamente il largo arrotondando il punteggio grazie ai gol di Zunino e Chiarlone. Una bella iniezione di fiducia per la formazione guidata da mister Valmati, mentre la Genova Calcio rimane ferma a quota zero punti.

Genova Calcio - Carcarese 1-4

Marcatori: 31’ Ravera, 41’ Cavalli, 43’ Di Giosia, 60’ Zunino, 71’ Chiarlone 
 

Genova Calcio: Raspa, Cavalli, Boni, Lipani, Mukaj, Maresca G., Preti (68’ Bocciardo M.), Bordo (46’ Tesoro), Damonte L., Costa (74’ Rustichelli), Di Pietro. 

Allenatore: Monteforte 
 

Carcarese: Galletti, Di Giosia, Ravera, Prato, Di Mattia, Berretta, Bablyuk (48’ Piazza), Szer di (59’ Bertoni), Ferrero (59’ Zunino), Brignone (77’ Cancellara), Chiarlone. 

Allenatore: Valmati 


Arbitro: Bergonzi di Savona

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium