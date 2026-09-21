Calcio | Impresa Pietra: battuto il Rivasamba con l'uomo in meno, Moraglia: "Vedo uno spirito diverso, contro il Savona in campo senza paura"

E' stata una vittoria dall'altissimo speso specifico quella che il Pietra Ligure è riuscita a conquistare in casa del Rivasamba. In prima battuta per il valore dell'avversario, ma ancora di più perchè è stata ottenuta dopo un'ora in inferiorità numerica a causa dell'espulsione per proteste inflitta a Dominici.

I biancocelesti hanno disputato una gara di grande ordine e intensità, trovando nella ripresa la rete decisiva di Aspesi.

Un bell'orgoglio per mister Andrea Moraglia.



Mister, una vittoria conquistata in inferiorità numerica su un campo sempre ostico. Sono punti che valgono doppio,

«Sono davvero contento perché era una partita già difficile in partenza e, per gli sviluppi che ha avuto, si è ulteriormente complicata. È stata una gara dai mille volti, con tante partite all'interno dello stesso incontro. Abbiamo dimostrato però ancora una volta grande maturità: queste partite, se non ci metti lo spirito giusto, non le porti a casa.»



Con l'uomo in meno avete corso anche pochi rischi.

«Assolutamente. C’è stata grande qualità nelle giocate, sia sul piano tecnico che su quello tattico, in entrambe le fasi. Nonostante l'inferiorità non abbiamo sofferto: è vero che abbiamo lasciato il possesso palla a loro, ma gli avranno fischiato una dozzina di fuorigioco e non abbiamo mai concesso giocate tra le linee. Si è visto il lavoro tecnico che stiamo portando avanti tutti insieme, siamo davvero felicissimi.

È chiaro che essendo la seconda giornata dobbiamo godercela, ma senza cullarci sugli allori. Nel primo tempo ci hanno sorpreso con un cambio modulo, mettendosi con la difesa a quattro e due mediani: ci abbiamo messo qualche minuto di troppo a sistemarci, ma poi la squadra ha reagito benissimo.»



L'unica nota stonata della giornata è il rosso a Dominici.

«Dispiace molto perché non abbiamo altri giocatori con le caratteristiche di Enrico. D'altra parte, sono felicissimo perché vedo il coinvolgimento totale di tutti. Gabriele Insolito è entrato in modo incredibile, Amin Fatnassi, Celella, Secco, ma anche chi è rimasto fuori ha supportato la squadra con grande partecipazione. Vedo un'atmosfera diversa: se a queste basi umane e di gruppo aggiungiamo la nostra qualità tecnica, possiamo fare davvero bene.»



Nel prossimo week end è in arrivo un altro big match, al Devincenzi sfiderete il Savona.

«Domenica sarà un bel banco di prova. La squadra di Sarpero ha tante alternative importanti in rosa, e poi il Savona è sempre il Savona: una squadra candidata a giocarsi i primi posti, hanno tutto per stare lassù. Faremo la nostra settimana di lavoro sereni, ma estremamente attenti e concentrati perché vogliamo sfoderare una grande prestazione. Ci sarà un bel pubblico e ci teniamo particolarmente a fare bene. Chiunque venga a giocare da noi lo affronteremo con rispetto, ma senza paura o timori reverenziali.»