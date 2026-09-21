Calcio | Sanremese preoccupazione per Djorkaeff. Il dt Panuccio: "Ha un problema fisico importante"

La rimonta contro il Saluzzo restituisce carattere e fiducia alla Sanremese, ma dal dopogara del Comunale arriva anche un aggiornamento poco rassicurante sulle condizioni di Oan Djorkaeff. A parlarne è stato Marcello Panuccio, direttore dell’area tecnica biancazzurra, intervenuto in sala stampa al termine del 2-2 in assenza di Gianluca Festa, squalificato e non presente per motivi personali.

Il dirigente non è entrato nei dettagli dell’infortunio e non ha anticipato una diagnosi, ma ha definito rilevante il problema accusato dal giocatore. "Oan ha un problema fisico importante – ha spiegato Panuccio –. Stiamo svolgendo ancora alcuni esami. Quando ci sono situazioni da valutare attentamente, a prescindere dal valore del giocatore perché l’attenzione del club è la stessa per tutti, bisogna capire bene".

La Sanremese ha scelto quindi di procedere con prudenza, affidandosi a diversi pareri prima di stabilire il percorso da seguire: "Ci stiamo rivolgendo a più specialisti che possano darci il consulto migliore, per comprendere sia l’entità del problema sia i tempi di recupero".

Nessuna previsione sui tempi di rientro. Le parole di Panuccio confermano la necessità di ulteriori accertamenti. Al momento non è quindi possibile indicare quando Djorkaeff potrà tornare a disposizione di Festa.

Il giocatore era stato uno dei protagonisti della vittoria contro il Celle Varazze, decisa proprio da una sua rete. Nel finale di quella partita aveva però lasciato il terreno di gioco claudicante, dopo essersi accasciato a pochi minuti dal triplice fischio.

Djorkaeff non era successivamente comparso tra i convocati per la trasferta contro il Chisola ed è rimasto fuori anche in occasione della partita casalinga con il Saluzzo. La sua assenza priva la Sanremese di una soluzione importante, sia per la qualità individuale sia per la duttilità che può garantire alla squadra.

La società, tuttavia, non vuole forzare valutazioni o tempistiche. Saranno gli esami e i consulti specialistici a chiarire la natura dell’infortunio e a stabilire il programma di recupero.

"La reazione dimostra carattere e qualità". Dopo l’aggiornamento su Djorkaeff, Panuccio ha analizzato il pareggio conquistato dalla Sanremese contro il Saluzzo. Sotto di due reti al termine del primo tempo, i biancazzurri hanno riaperto la partita con Klimavicius e trovato il definitivo 2-2 al 94’ grazie a Simone Ganz.

Una rimonta che ha permesso alla squadra di ottenere il terzo risultato utile consecutivo al Comunale, considerando anche l’impegno di Coppa Italia, e soprattutto di evitare una nuova sconfitta dopo lo stop di Vinovo. "Bisogna guardare entrambe le facce della partita – ha osservato il direttore dell’area tecnica –. Il bicchiere è mezzo pieno perché non è la prima volta che dimostriamo di possedere carattere, oltre alla qualità. È importante che la squadra, il club, la dirigenza e i giocatori abbiano consapevolezza di questo".

La capacità di reagire rappresenta una delle certezze sulle quali la Sanremese vuole costruire il proprio percorso. Il secondo tempo contro il Saluzzo ha mostrato una squadra più aggressiva e capace di creare numerose opportunità. "Nella ripresa abbiamo costretto il Saluzzo ad abbassarsi e costruito un buon numero di palle gol. Dobbiamo ripartire da questa grande reazione, come abbiamo fatto anche nelle partite precedenti, e guardare avanti".

La gestione dei momenti resta da migliorare. Il pareggio non cancella però le difficoltà incontrate nella prima parte della gara. Per Panuccio, il problema non riguarda soltanto l’ingresso in campo, ma soprattutto la capacità di leggere e amministrare le differenti fasi della partita.

"Per gli obiettivi che abbiamo e per la qualità della rosa sappiamo di dover fare qualcosa di meglio. Dobbiamo capire che in alcuni momenti sarà necessario comportarci diversamente ed essere più bravi a gestire le situazioni, sia quando siamo in possesso del pallone sia quando non lo abbiamo".

Il dirigente ha poi distinto la prestazione con il Saluzzo da quella offerta nel turno precedente: "Mercoledì avevamo avuto un grande approccio, con 25-30 minuti ottimi in entrambe le fasi, incontrando successivamente qualche difficoltà. Non credo quindi che sia soltanto un discorso legato all’approccio, quanto piuttosto alla gestione dei momenti della gara".

La Sanremese può ripartire dalla facilità con cui riesce comunque ad arrivare alla rete e dalla forza delle proprie reazioni. Allo stesso tempo, il 2-2 ha ribadito la necessità di trovare maggiore equilibrio e continuità durante i novanta minuti. "Dobbiamo aggrapparci alle certezze che abbiamo in questo momento: la capacità di trovare il gol e le reazioni molto importanti. Dall’altra parte sappiamo che la strada è ancora lunga e che ci sono diversi aspetti sui quali migliorare".

La rimonta ha così evitato una sconfitta che sembrava ormai vicina, ma l’attenzione immediata del club resta rivolta anche alle condizioni di Djorkaeff. Soltanto i prossimi accertamenti potranno stabilire l’entità effettiva del problema e i possibili tempi di rientro.