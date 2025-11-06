Calcio, Sestrese. La sconfitta con l'Albissole non abbatte Valmati: "Tante ingenuità, ma sapremo rifarci al più presto" (VIDEO)

Si può definire la tranquillità dei forti quella che mister Enrico Valmati ha palesato dopo la prima sconfitta in campionato.
L'Albissole è infatti riuscita ad avere la meglio sulla capolista, dopo un primo tempo dei verdestellati non particolarmente brillante.
E' questo il rimpianto dell'allenatore genovese, pronto al contempo a sottolineare la consapevolezza della forza della propria squadra. Un caposaldo sul quale fondare la marcia di avvicinamento ai prossimi incontri, senza lasciarsi distrarre dalle possibili polemiche arbitrali.