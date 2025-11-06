Giudice Sportivo, Eccellenza. Tutti i provvedimenti dopo l'ottava giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 2/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
COTELLESSA GIACOMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
MASCIA GIANFRANCO (RIVASAMBA H.C.A.)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 27/11/2025
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SQUALIFICA FINO AL 20/11/2025
REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)
Al termine della gara rivolgeva una frase irriguardosa nei confronti della terna.
AMMONIZIONE (II INFR)
PALERMO DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
DE LUCIA SILVESTRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
REVERBERI TOMMASO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CAVALLARO MICHELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
REFFO MARIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TROCINO LORENZO FRANCES (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CASSATA LORENZO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)
GARBARINO ALESSIO (RIVASAMBA H.C.A.)
SOFATO TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
D’ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CURABBA MORENO (BUSALLA CALCIO)
MORETTI LUCA (CARCARESE)
SCARLINO LUCA (FEZZANESE)
STRADINI MATTEO (FEZZANESE)
NDIAYE IBRAHIMA XALILO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
TAVAROLI EMANUELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
HOVSEPIAN JOSE (SAN FRANCESCO LOANO)
SCALVINI TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
NEGRO PAOLO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANDREETTO ELIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PACCIANI FRANCESCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BORTOLAI LUCA (BUSALLA CALCIO)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)
FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
REZI ERMIR (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
BERRETTA FRANCESCO (CARCARESE)
DELPINO EMANUELE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
COMPAGNONE MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)
OLIVERI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
TASSOTTI RICCARDO (RIVASAMBA H.C.A.)
ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)
PELLICANO FRANCESCO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
BIGGI FILIPPO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)