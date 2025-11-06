Vela. Giovani campioni in erba per il Secondo Trofeo "Vele d'Autunno"

Tre intense giornate di regate hanno animato le acque di Diano Marina, dove dal 31 ottobre al 2 novembre il Club del Mare ha organizzato il Secondo Trofeo “Vele d’Autunno”, manifestazione riservata alla Classe Optimist.

Ben 95 giovani velisti, provenienti non solo dai circoli liguri ma anche dall’estero, hanno preso parte all’evento, che si è svolto in condizioni meteo ideali per la vela giovanile: vento sostenuto e mare perfetto hanno consentito di completare otto prove per la Divisione A e sette per la Divisione B.

Al termine delle regate, la classifica finale ha sorriso ai padroni di casa. Nella Divisione A il successo è andato a Giulio Giordano del Club del Mare, che ha preceduto Andrea Bonvicini (Centro Vela Dervio) e Gabriele Burlando (Yacht Club Italiano).

Nella Divisione B, invece, vittoria per Matilde Giannantonio (Orza Minore SSD), davanti a Riccardo Di Sisto (Circolo Nautico San Bartolomeo al Mare) e Pietro Maria Botti (Orza Minore SSD), protagonisti di una competizione combattuta fino all’ultima prova.