Calcio | Vado. Ufficiale, il nuovo allenatore è Giancarlo Riolfo

La nota rossoblu:

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo di Giancarlo Riolfo come nuovo allenatore della Prima Squadra.

Classe 1969, nativo di Albenga, Riolfo vanta alle spalle una lunga carriera da allenatore tra Serie C e D, categorie nelle quali ha collezionato ben 239 panchine. Nelle stagioni passate ha guidato club importanti come Savona, Sanremese, Vis Pesaro, Torres, Carpi, Pistoiese, Fermana e United Riccione e Imperia.

La Società, lo staff e tutta la famiglia rossoblù rivolgono un caloroso benvenuto al nuovo tecnico Giancarlo Riolfo, augurandogli le migliori fortune per questa nuova avventura professionale.