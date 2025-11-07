 / Calcio

Calcio, Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per le partite del week end

Trabucco dirigerà Baia Alassio - Pontelungo

BAIA ALASSIO AUXILIUM – PONTELUNGO 1949

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente 1: Pietro Pollero (Savona)
Assistente 2: Enrico Mereto (Genova)
 

CERIALE CALCIO – SERRA RICCÒ 1971

Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)
Assistente 1: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
Assistente 2: Michele Giacchino (Savona)
 

MASONE – FINALE LIGURE

Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)
Assistente 1: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
Assistente 2: Viktor Trajanovski (Novi Ligure)
 

NEW BRAGNO CALCIO – LEGINO 1910

Arbitro: Daniel Vergani (Savona)
Assistente 1: Daniele Pistis (Genova)
Assistente 2: Mario Preci (Savona)
 

PRAESE 1945 – SUPERBA CALCIO 2017

Arbitro: Davide Laconi (Genova)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
 

SAMPIERDARENESE – ALBISSOLE 1909

Arbitro: Matteo Vranicich (Genova)
Assistente 1: Alexandru Frunza (Novi Ligure)
Assistente 2: Sebastiano Cavanna (Novi Ligure)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – CÀ DE RISSI SG

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Giorgio Galante (Genova)
Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
 

SESTRESE BOR. 1919 – LITTLE CLUB JAMES

Arbitro: Alex Romeo (La Spezia)
Assistente 1: Emmanuel Crova (Chiavari)
Assistente 2: Michele Calmatui (Genova)

