Calcio | Domani sera a Borghetto il Memorial D'Agostino

Si terrà giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 20:00, la quarta edizione del Memorial dedicato alla memoria di Fausto D’Agostino. L'evento, organizzato dal Borghetto, si svolgerà presso lo stadio "Carlo Oliva"

Al torneo triangolare prenderanno parte tre formazioni: la Prima Squadra e la formazione B granata, insieme al Bardineto.

L'iniziativa, oltre a rappresentare un momento di ricordo per il giovane scomparso, mantiene una finalità benefica e di supporto: l’intero ricavato della serata - come dichiarato dalla società - sarà infatti devoluto alla famiglia di Fausto per sostenerla nella propria ricerca di verità e giustizia