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Calcio | 24 settembre 2026, 14:13

Calcio | Francesco Virdis riparte dal Bra, domenica l'incrocio con il Celle Varazze

All' ex punta del Savona il ruolo di collaboratore tecnico

Calcio | Francesco Virdis riparte dal Bra, domenica l'incrocio con il Celle Varazze

Domenica prossima la sfida tra Bra e Celle Varazze si preannuncia ricca di emozioni e grandi ex.

Non sarà una partita qualunque per Riccardo Boschetto, il tecnico capace di trascinare le civette a una salvezza esaltante con una cavalcata finale impeccabile. A rendere ancora più suggestivo l'intreccio ci ha pensato l'arrivo all' Attilio Bravi di Francesco Virdis, ex centravanti del Savona ed ex responsabile dell'area tecnica dell'Albenga.

A Virdis è stato affidato il ruolo di collaboratore tecnico, come confermato dalla nota ufficiale del club giallorosso:

"Esperienza, calcio e conoscenza del campo entrano nello staff giallorosso.

Francesco Virdis è il nuovo collaboratore tecnico dell’A.C. Bra. Ex attaccante e protagonista in numerose piazze del calcio italiano, ha ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo, maturando un percorso importante dentro e fuori dal campo.

Un profilo di esperienza che va ad arricchire il lavoro dello staff tecnico.

Benvenuto a Bra, Francesco".

Redazione

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