Nuoto. Trofeo Nico Sapio, i risultati della prima giornata: Ponti illumina i 100 farfalla, record per Lazzari e Gastaldi e applausi per Razzetti

Grandi emozioni al My Sport Village Sciorba in occasione della prima giornata di finali del 51° Trofeo Nico Sapio, la rassegna natatoria internazionale organizzata da Genova Nuoto e My Sport. Un'opportunità importante per azzurre e azzurri che ambiscono a far parte della squadra che a inizio dicembre affronterà, in Polonia, gli Europei in vasca corta.



Prestazione eccezionale dello svizzero Noe Ponti: il suo 48.65 significa un nuovo primato della manifestazione, che nei 100 farfalla resisteva da 16 anni, dai tempi del russo Korothyskin (50.03). I 50 dorso nel segno di Francesco Lazzari (22.74) che firma un nuovo record del Sapio, Anita Gastaldi lo imita e abbassa il miglior tempo dei 200 farfalla in 2.05.69.



Pubblico di casa in visibilio per la prestazione di Alberto Razzetti, vincitore dei 200 misti con il tempo di 1.54.21. Nei 400 stile libero Anna Chiara Mascolo mette in fila Lucrezia Domina e Bianca Nannucci, vincendo con il tempo di 4.03.81. . Alessandro Ragaini (1.44.36) supera Filippo Megli (1.45.40) nella sfida dei 200 stile libero. Agata Maria Ambler è oro nei 100 stile libero con il tempo di 53.75. Vanno ad Arianna Castiglioni (30.55) i 50 rana. Sorpresa nei 100 rana dove Gabriele Mancini, con il tempo di 57.21, batte Finn Brooks e Simone Cerasuolo. Costanza Cocconcelli (59.37) sorride nei 100 misti. Lorenzo Zazzeri, con il tempo di 21.28, infiamma i 50 stile libero. Bene Lucrezia Mancini nei 200 rana (2.22.89) e Ludovica di Maria nei 100 dorso (59.07). Con il tempo di 1.53.17, Christian Bacico conquista l'oro nei 200 dorso. I 400 misti nel segno di Anna Pirovano (4.33.77).

Domani nuovo intenso programma di confronti assoluti e juniores. La targa Alfredo Provenzali andrà alla miglior prestazione assoluta. La coppa intitolata allo storico presidente Luigi Gardella, ideatore del Trofeo Nico Sapio, andrà alla società che avrà totalizzato il maggior numero di punti nella categoria Esordienti A e Ragazzi. All’allenatore della società civile prima classificata a livello assoluto andrà la targa Gino Saverio intitolata allo storico tecnico genovese.



Il 51° Trofeo Nico Sapio è sostenuto dalla Federazione Italiana Nuoto, dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova.