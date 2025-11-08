Calcio, Prima Categoria B. La Veloce vuole continuare il filotto, alle 15:00 l'anticipo con l'Old Boys

Occuperà praticamente l'intera fascia pomeridiana l'appuntamento con gli anticipi del girone B di Prima Categoria.
La Veloce alle 15:00 proverà a dar seguito alla propria striscia positiva in casa dell'Old Boys Rensen, un eventuale successo dei granata permetterebbe alla squadra di Morbelli di scavalcare addirittura gli arenzanesi, avvicinando la zona pregiata della classifica.
Ad aprire il programma sarà però la capolista Olimpic, pronta a ospitare la Bolzanetese alle 14:30.
Sempre alle 15:00 spazio a Rossiglionese - Pegliese e Valsecca - Voltri.
Alle 15:30 l'ultima scatterà l'ultima gara del sabato, in palio il secondo posto con Rabona Via dell'Acciaio - Campese.