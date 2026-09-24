Calcio | Vado. Riolfo indica la strada verso la salvezza: "Dovremo avere coesione e principi comuni" (VIDEO)

Gli ultimi dettagli disegnati sul campo, poi la partenza domani verso la Sardegna per il primo appuntamento di campionato in calendario contro la Torres.

Mister Giancarlo Riolfo non ha perso il suo spirito e la sua determinazione all'interno del rettangolo verde. Con l'esperienza il mister andorese si è scoperto meno integralista e più flessibile a diverse soluzioni, soprattutto entrando in corsa, ma da come si è aperto spesso il sorriso è evidente che l'avventura al Vado e il ritorno in Serie C lo stimolino particolarmente.

I dettami tattici arriveranno con il tempo, ciò però che ha sottolineato l'ex mister tra le altre di Savona e Imperia è la necessità di avere l'ambiente coeso, per remare tutti insieme verso il porto sicuro della salvezza.