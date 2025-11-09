 / Calcio

Calcio | 09 novembre 2025, 11:44

Calcio, Promozione. Aria di derby tra Baia e Pontelungo. Albissole e Savona puntano a mantenere il ritmo

Finale a Masone, Legino ospite del Bragno. Gara delicatissima per il Ceriale

Calcio, Promozione. Aria di derby tra Baia e Pontelungo. Albissole e Savona puntano a mantenere il ritmo

I temi della nona giornata del girone A di Promozione si legano a doppio filo con quanto avvenuto la scorsa settimana nel raggruppamento ponentino.

A guidare la truppa savonese in questo momento è l’Albissole che, dopo il doppio colpo contro Savona e Sestrese, sfiderà la Sampierdarenese per dare seguito al proprio filotto.

Gli Striscioni riceveranno invece il Ca de Rissi al Chittolina, forti del 3-1 imposto al Legino sette giorni fa. I verdeblu di Tobia saliranno invece in Val Bormida ospiti del Bragno, mentre il clima da puro entroterra attende anche il Finale a Masone.

Tornando alla costa si profila scoppiettante e battagliata la gara tra la Baia Alassio e il Pontelungo, a Ceriale, infine, i biancoblu di Mambrin dovranno abbozzare necessariamente una reazione per evitare di rimanere all’ultimo posto solitario in classifica.


 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium