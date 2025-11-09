Calcio, Promozione. Aria di derby tra Baia e Pontelungo. Albissole e Savona puntano a mantenere il ritmo

I temi della nona giornata del girone A di Promozione si legano a doppio filo con quanto avvenuto la scorsa settimana nel raggruppamento ponentino.
A guidare la truppa savonese in questo momento è l’Albissole che, dopo il doppio colpo contro Savona e Sestrese, sfiderà la Sampierdarenese per dare seguito al proprio filotto.
Gli Striscioni riceveranno invece il Ca de Rissi al Chittolina, forti del 3-1 imposto al Legino sette giorni fa. I verdeblu di Tobia saliranno invece in Val Bormida ospiti del Bragno, mentre il clima da puro entroterra attende anche il Finale a Masone.
Tornando alla costa si profila scoppiettante e battagliata la gara tra la Baia Alassio e il Pontelungo, a Ceriale, infine, i biancoblu di Mambrin dovranno abbozzare necessariamente una reazione per evitare di rimanere all’ultimo posto solitario in classifica.