Calcio, Seconda Categoria. Domenica in rampa di lancio per i gironi A e B

GIRONE A

Il 3-1 di stamattina del Riva Ligure sul Camporosso ha aperto la giornata.

Tra le savonesi scontro diretto tra il Borghetto B e la Villanovese, di nuovo in campo dopo il turno di sosta forzata imposto dal Calendario.

L’Albingaunia Under 21 concluderà il tris di partite in calendario oggi al Riva, contro il Real Santo Stefano

GIRONE B

Tutte le partite saranno giocate alle 14:30. Tanti come sempre i derby valligiani. Si parte dalla capolista Plodio ospite del Mallare, per arrivare a Pallare - Carcarese e Murialdo - Giusvalla.

Dopo il posticipo vinto lunedìì scorso, la Nolese torna al Mazzucco per affrontare il Bardineto. Completano il programma Priamar - Rocchettese e Sassello - Spotornese.

Redazione

