Calcio, Eccellenza. Stress test levantino per Pietra Ligure e Carcarese, Busalla e Campomorone le avversarie di Loano e Millesimo

Sono tanti i temi che si legano nella nona giornata del campionato di Eccellenza.

Si parte dal profondo levante ligure, dove il Pietra Ligure e la Carcarese scendereanno in campo a pochi chilometri di distanza.

I biancorossi di Battistel contro il Rivasamba sono riusciti a incamerare la prima vittoria in campionato, con l'auspicio di portare a casa un secondo "colpo grosso" nel pomeriggio, sul campo della capolista Fezzanese. Il Pietra Ligure troveranno i calafati feriti e pronti a riscattarsi, ma per il team diretto da Andrea Moraglia la partita odierna può rappresentare un vero e proprio spartiacque dopo un avvio costellato da prestazioni di altissimo profilo e scivoloni improvvisi.

Si profilano novanta minuti intensi anche al Viglino tra Millesimo e Campomorone. Giallorossi e genovesi fanno infatti parte di quel gruppo di squadre appaiate a 16 punti. Con loro c'è anche il Busalla, pronto a ricevere nell'entroterra genovese la San Francesco Loano.