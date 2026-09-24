Giudice Sportivo | Coppa Liguria di Prima Categoria. I provvedimenti disciplinari al termine della fase a gironi

GARE COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 16/9/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
SCOTTO STEFANO (PEGLIESE)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
RICCI ANDREA (VOLTRI 87)
TOBIA MATTEO (VOLTRI 87)
GARE DEL 17/9/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
PESCE DANIELE (OSPEDALETTI CALCIO)
SANTARSIERO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)
TOURE ZOUMANA (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CASCONE RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
DI PERNA FRANCESCO (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
GARE DEL 19/9/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
VALLE ANGELO (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
Al 45+1 st, già ammonito in precedenza per proteste, commetteva un fallo. A seguito del fischio del ddg si rialzava immediatamente e, con tono minaccioso, urlava nei confronti del ddg rivolgendo, in maniera veemente, espressioni offensive e sconvenienti. Sanzione aggravata dal ruolo di capitano.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GHIGGERI MARCO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
I calciatori n. 8 della società Segesta e n. 22 si contendevano il possesso del pallone in occasione di una rimessa laterale; il calciatore n. 22 tardava nel consegnare il pallone al calciatore n. 8. Quest'ultimo poneva quindi, con modalità aggressive, le mani sul collo del calciatore n. 22. Il calciatore n. 22 reagiva, a sua volta con modalità aggressive, tentando di colpire al volto il calciatore n. 8 con uno schiaffo, interrompendo il gesto prima di colpirlo e, con la mano aperta, ponendogliela sul volto e spingendolo via. Non si riscontravano conseguenze lesive.
MASSA RICCARDO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
Al 45+3 st tardava, in occasione di una rimessa laterale, nel consegnare il pallone al calciatore n.8 della soc. Segesta Sestri Levante. Quest'ultimo, quindi, poneva, con modalità aggressive, le mani sul collo del calciatore n.22 il quale a sua volta reagiva, con modalità aggressive, tentando di colpire al volto il calciatore avversario con uno schiaffo, interrompendo il gesto prima di colpirlo e, con la mano aperta, ponendogliela sul volto, lo spingeva via, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LISI LORENZO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOERO TOMMASO (CASTELLETTO)
VENTURA DANIELE (G.S. GRANAROLO)
CHIAPPINO LEONARDO JOSHUA (OLD BOYS RENSEN)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
LEPRI TOMMASO (ARCOLA GARIBALDINA)
IANNICELLA MATTIA (CELLA 1956)
CHIAPPERINI TOMMASO (MARINA GIULIA)
URSO DAVIDE (MULTEDO 1930)
SAVERIO BONOZO FREDDY A. (POLIS. PIEVE LIGURE)
CASTI ROBERTO (SAN LAZZARO LUNENSE)
PAGANO FELEKE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
DROVANDI JACOPO (ARCOLA GARIBALDINA)
NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)
ZANOVELLO ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)
BOLLA ALESSANDRO (CADIMARE CALCIO)
BAGNASCO LUCA (CAPERANESE 2015)
PORCELLA GABRIELE (CAPERANESE 2015)
DIAMBRI ANDREA (DINAMO SANTIAGO)
MADOU JOCELYN CHRISTI (DINAMO SANTIAGO)
CAROGLIO FEDERICO (G.S. GRANAROLO)
PARODI MATTEO (G.S. GRANAROLO)
PELOSIN CRISTIANO (MARINA GIULIA)
PETRUCCI DAVIDE (MARINA GIULIA)
VULPIO MICHELE (MARINA GIULIA)
BECCIU MATTEO (MURA ANGELI)
DURANTE MATTIA (MURA ANGELI)
OTTOGALLI DAVIDE (MURA ANGELI)
BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)
RAMPINI OMAR (OLD BOYS RENSEN)
BETTALLI NICOLO (POLIS. PIEVE LIGURE)
MAIORANO KEVIN (POLIS. PIEVE LIGURE)
GERINI RICCARDO (PREGIO CALCIO)
MOLTEDO LORENZO (PREGIO CALCIO)
BIGAZZI MARCO VALERIO (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
BONUCCELLI NICOLO (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
VALENTI NICOLO (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
BENINATI GABRIELE (PSM RAPALLO)
GARAVENTA MATTIA RENATO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
TUMIATI LORIS (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
BASSI SAMUELE (ROSSIGLIONESE)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE)
MOHAMED MAHMUD (SAN LAZZARO LUNENSE)
VITI DANIELE (SAN LAZZARO LUNENSE)
NORO ARISTIDE (SASSELLO)
EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)
EL ATIKI MOHAMMED (SAVIGNONE)
SABRI ANAS (SAVIGNONE)
FERRARESI EMANUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
LOZI ENDIS (SERRA RICCO 1971)
CERCHEZ NICOLAE (SPERANZA 1912 F.C.)
DI NARDO DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)
PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)
COLUCCIO RICCARDO GIUSEP (SPORTING CLUB AURORA 1975)
DE FRANCESCHI LUCA (SPORTING CLUB AURORA 1975)
FURIO LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)
MUSETTI LUCA (TARROS SARZANESE SRL)
GARE DEL 20/9/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BONA PAOLO (NOLESE R.G. 1946 2001)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 8/10/2026
FERRARO DAVIDE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
SQUALIFICA PER DUE GARE
GERUNDO MARIO (VELOCE 1910)
Sanzione ridotta per la tenuità dell'espressione utilizzata.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
FERRARO DAVIDE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
MANDAGLIO LORIS (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
VITALE ROBERTO (COGORNESE)
GERUNDO MARIO (VELOCE 1910)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
DIAMANTI CHRISTIAN (ALTARESE 1929)
MORIELLI RICCARDO (ALTARESE 1929)
PLICANTI ALESSIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
RIDONDELLI LUCA (COLLI 2024)
MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)
GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
NEGRO PIETRO (ONEGLIA CALCIO)
BUSI MORRIS (PANCHINA)
CRIVELLO ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
VAIARINI LORENZO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
SCIANCALEPORE CHRISTIAN (SAN GIOVANNI BATTISTA)
BIANCHI PIETRO (SANTA MARIA DEL TARO)
DELLACELLA FRANCESCO (SANTA MARIA DEL TARO)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
POLANI MANUEL (SANTERENZINA)
PERATA LUCA (VELOCE 1910)
DAGRADA SIMONE (VILLANOVESE A.S.D.)
VOLPE RICCARDO (VILLANOVESE A.S.D.)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE 1929)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
ROMANO GABRIELE (ALTARESE 1929)
GIMENEZ OLIVERA NESTOR D. (ANDORA 1966)
PRONESTI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
BACIGALUPPI ANDREA (CAMPOROSSO)
CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)
ZITO FRANCESCO (CAMPOROSSO)
BAUSANO SIMONE (CENGIO)
GILLARDO RODERIC (CENGIO)
BERTINI GIACOMO (CEPARANA CALCIO)
DANI MATTIA (CEPARANA CALCIO)
MAGGIARI SAMUELE (CEPARANA CALCIO)
SCIROCCO ANDREA (CEPARANA CALCIO)
CALANDRINO MATTEO (CISANO)
BENATI MICHELE (COGORNESE)
MAZZINO GIACOMO (COGORNESE)
BERNARDINI ALBERTO (COLLI 2024)
STURLESE LUCA (COLLI 2024)
ZANCHI ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)
CASU ANDREA (NOLESE R.G. 1946 2001)
PASTORINO CHRISTIAN (NOLESE R.G. 1946 2001)
RISSO ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)
TRIPODI DOMENICO (NOLESE R.G. 1946 2001)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
BANCALARI CRISTIANO (PANCHINA)
PICASSO MATTEO (PANCHINA)
ALBANESE GABRIELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
CHESSA PIETRO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
DALHOUMI BASSEM (RICCO LE RONDINI)
LORENZINI MATTEO (RICCO LE RONDINI)
DE GRECIS LORENZO (SAN GIOVANNI BATTISTA)
DELGADO MACIAS ADRIEL V. (SAN GIOVANNI BATTISTA)
BILONI THOMAS (SANTA MARIA DEL TARO)
GARIBALDI DAVIDE (SANTA MARIA DEL TARO)
LOCORI ELIA (SANTERENZINA)
STALLA ALESSANDRO (VELOCE 1910)
TAVARONE FRANCESCO (VELOCE 1910)