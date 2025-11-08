Sup. Sara Oddera più forte anche del caldo di Abu Dhabi, arriva la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo

Si sono conclusi con un trionfo di emozioni i Campionati del Mondo di Stand Up Paddle, sotto l’egida della ICF (International Canoe Federation) svoltisi ad Abu Dhabi dal 29 ottobre al 2 novembre. La rassegna iridata ha visto atleti di ogni nazione sfidarsi nelle acque degli Emirati Arabi Uniti, misurandosi nelle tre specialità principali della disciplina: la Sprint, la Technical Race e la Long Distance.

​L'Italia ha seguito con particolare attenzione le performance dell'atleta italiana master50 Sara Oddera, protagonista di un percorso eccezionale che l'ha vista sfiorare l'eccellenza in ogni prova.

​L'apice delle sue prestazioni è stato raggiunto nella massacrante prova di Long Distance, dove la gara si è fatta particolarmente dura per il caldo eccessivo. Sara ha conquistato l'ambito podio chiudendo con una meritatissima medaglia di bronzo. Un risultato straordinario che suggella la sua posizione tra le migliori al mondo sulla lunga distanza.

Nella spettacolare Technical Race, una specialità che combina velocità e abilità di manovra tra le boe, Sara ha lottato fino all'ultimo respiro per le posizioni di vertice. Purtroppo, la dea bendata non è stata completamente dalla sua parte: l'atleta portacolori del Delta Sup, ha sfiorato il podio per una manciata di centesimi, piazzandosi al quarto posto in una finale combattutissima. Una performance di altissimo livello, sebbene con un pizzico di amaro in bocca per il metallo mancato.

​Infine, nella prova più esplosiva e veloce, la Sprint, Sara ha dimostrato la sua potenza e reattività, raggiungendo con merito la semifinale. Anche se non è riuscita ad accedere alla finale A per le medaglie, il risultato conferma la sua preparazione atletica e la sua capacità di competere ad altissimi livelli in tutte le specialità del SUP.

Sara è allenata da suo marito Paolo Nardini, anch’esso atleta di SUP.



Dettagli tecnici: Sara è una atleta del brand SIC Maui, ha gareggiato con la tavola RST21LV. L’atleta savonese del gruppo “SUP Team Savona” è anche ambassador per VLTfins ed ha utilizzato la pinna F22 in tutte le gare.

​I Mondiali di Abu Dhabi 2025 hanno messo in luce il talento e la grinta di Sara, che torna a casa con la consapevolezza di aver lottato con le migliori atlete al mondo della sua categoria e con una preziosa medaglia di bronzo.