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Calcio | 25 settembre 2026, 11:17

Calcio | Finale. Alessi vuole il salto di qualità: "Per rimanere ad alti livelli dovremo essere continui"(VIDEO)

Le dichiarazioni del tecnico dalla presentazione della Prima Squadra per la stagione 2026-27

Calcio | Finale. Alessi vuole il salto di qualità: &quot;Per rimanere ad alti livelli dovremo essere continui&quot;(VIDEO)

Quella del Finale è senza dubbio una delle migliori partenze degli ultimi anni. A dare continuità al progetto tecnico iniziato lo scorso anno è arrivata la conferma di mister Diego Alessi, a cui si è aggiunto il rafforzamento della rosa con giovani di talento. La qualificazione in Coppa e il netto 4-2 all'esordio in campionato contro il Ventimiglia rappresentano il miglior prologo per una stagione finalmente all'altezza delle aspettative.

Secondo il tecnico, il vero segreto sarà la costanza di rendimento sul piano tecnico, fisico e, soprattutto, mentale: una sfida intrigante per un organico dall'età media particolarmente bassa.

Mattia Pastorino

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