Calcio, Promozione. Il Ceriale non muore mai, biancoblu in nove ma fanno due gol nel recupero: 4-4 pirotecnico con il Serra Riccò

CERIALE - SERRA RICCO' 4-4 (Baffi 20', Renda 26', Renda 28', Siddi 54', Baffi 68', Ascheri 93', Quartieri 96')

52' finisce qua

51' PAREGGIA IL CERIALE! QUARTIERI INSACCA DOPO LA SPONDA DI ASCHERI

49' rosso anche per Gabriele Beluffi, un altro contatto a palla lontana, l'attaccante è furioso: "Non l'ho toccato, si è buttato"

48' Accorcia il Ceriale, Ascheri tocca per ultimo sul cross basso dalla sinistra

45' cinque di recupero

44' Espulso Mariani, a palla lontana un contatto con un giocatore del Serra, forti proteste del Ceriale, biancoblu che apparevano già nervosi da un po' e un cartellino che era nell'aria

43' Fortuna per Baffi nel Serra

37' espulso un componente della panchina del Ceriale, battibecco con un componente del panchina ospite, ma nessuna sanzione per l'altro interessato: si sta innervosendo la gara

35' Quartieri e Ascheri per Andreetto e Renda nel Ceriale

33' Guaraglia per Shpuza nel Ceriale

29' cambi: Mariani per Franco nel Ceriale, nel Serra Sarno e Crudeli per Ravenna e Siddi

27' ancora Serra Riccò in avanti, Siddi, non in fuorigioco, arriva fino in area, poco angolo per il tiro, palla sul fondo

26' soluzione tagliata di Kacellari sul piazzato, non ci arriva nessuno del Ceriale

25' ammonito Caroglio

23' POKER SERRA RICCO'! COLPISCE ANCORA BAFFI, STAVOLTA DA CORNER. Ci mette il destro l'attaccante sul cross dalla bandierina

21' entra Destito nel Ceriale, esce Luca Beluffi

18' Ravenna murato da D'Aiuto, vicinissimo al poker il Serra. Nei gialloblu entra Giovinazzo ed esce Placido

17' tenta la botta da fuori anche Buonocore, palla a lato non di moltissimo

15' SUPER GOL DI ACQUANITA! SERRA RICCO' NUOVAMENTE AVANTI. Gran rete dell'esterno dal limite, destro che si infila all'incrocio con una traiettoria a scendere

10' ci prova Renda su punizione, palla sul muro, ci riprova l'atttaccante biancoblu ma non trova la porta con il mancino

9' PAREGGIA IL SERRA RICCO'! Lancio per l'undici che salta Gallo e poi deposita in rete

16:02 ripartiti senza csmbi

SECONDO TEMPO

46' si chiude ora la prima frazione. Non era stato assegnato recupero, ma si è dovuto allunare dopo un contatto, per il quale il Ceriale ha protestato, visto che l'arbitro aveva lasciato proseguire

41' botta di Ravenna, si deve distendere Gallo, ottima conclusione del n.7

32' prova in acrobazia Placido, non impatta bene la sfera. In pochi minuti si è ribaltato tutto, due bei guizzi di Renda

28' UNO DUE CERIALE E ANCORA RENDA! Passano in vantaggio i biancoblu con un lancio dalle retrovie per l'esterno che si invola e batte Bunt a tu per tu

26' PAREGGIA IL CERIALE! Gabriele Beluffi serve Renda che in area non sbaglia

20' SERRA RICCO' IN VANTAGGIO! Punizione di Placido e in mezzo, stavolta, ecco lo stacco vincente di Baffi che incorna perfettamente

10' uno spunto per il Serra, da corner stacco non dei migliori di Baffi, poco prima un piazzato invece sbrogliato da Franco, mentre pochi secondi fa un tiro alto

6' si coordina Kacellari sul secondo palo dopo il cross di Renda dalla destra, non trova la porta il centrocampista: buon avvio del Ceriale

5' pasticcia il Serra in impostazione, incertezza di Cagnana, al tiro Renda ma conclusione alta sopra la traversa

3' subito un tentativo per Buonocore, palla fuori dallo specchio

15:02 partiti

PRIMO TEMPO

Momento difficile ma il Ceriale è chiamato a tirarsene fuori, oggi la gara con il Serra Riccò rappresenta un'occasione importante per tirarsi fuori dall'ultimo posto.

Formazioni

CERIALE: Gallo, Shpuza, Andreetto, D'Aiuto, Franco, Taku, L. Beluffi, Kacellari, G. Beluffi, Buonocore, Renda

A disposizione: Martinetti, Quartieri, Barone, Guaraglia, Mariani, Minazzo, Gaudino, L. Destito, Ascheri

Allenatore: Mambrin

SERRA RICCO': Bunt, Dellepiane, Acquanita, Severi, F. Caroglio, Cagnana, Ravenna, Silicani, Baffi, Placido, Siddi

A disposizione: Traverso, E. Caroglio, Sarno, Montermini, Ndoj, Giovinazzo, Crudeli, Maiolese, Fortuna

Allenatore: Digno

Arbitro: Nicolò Filippi (Savona)

Assistenti: Matteo Francesco Andreazza (Savona) - Michele Giacchino (Savona)