Calcio. Gol, errori e rimpianti: Baia - Pontelungo termina 2-2

BAIA ALASSIO AUXILIUM - PONTELUNGO 2-2 (19' e 45' Mehmetaj - 75' Piu, 79' Farinazzo)



50' FINISCE QUA! TERMINA 2-1 BAIA ALASSIO AUXILIUM - PONTELUNGO

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' Aicardi per Gasco e Paltrinieri per Gibilaro, chiude i cambi Sardo

41' Barba e Pollero per Massa e Guardone, ancora un doppio cambio per Zanardini

40' Si rivede la Baia, Ferraro non trova la porta di Ghiozzi sugli sviluppi di calcio d'angolo

34' PONTELUNGO! IL PAREGGIO DEI GRANATA! FARINAZZO TROVA LO SPAZIO GIUSTO PER PAREGGIARE I CONTI!

34' Parata colossale di Pampararo, il portiere si è rifatto con gli interessi dopo il gol di Piu

33' Palla in profondità con Rocca, il duello lo vince Pampararo

33' Punizione per Di Mari, corpo all'indietro e traiettoria inevitabilmente alta

30' LA RIAPRE PIU! MANCINO VELENOSO DALLA DISTANZA, PAMPARARO NON SPINGE E BUCA LA PARATA! TORNANO IN PARTITA I GRANATA

24' Di Mari per Castagna, Messaoud per Garibbo, doppia mossa anche per Sardo

19' cambio Pontelungo c'è Rocca per Rossi, entra anche Garabello al posto di Sardo

14' Guardone dal limite, tiro centrale che non crea problemi a Pampararo

12' la palla gol più nitida è però della Baia, Castagna ruba palla a Massa ma non trova lo spunto per battere Ghiozzi

5' prova il Pontelungo a serrare i tempi, ma al momento la squadra di Zanardini manca di presenza in area avverasaria

1' cambio Baia: entra Perrier, resta negli spogliatoi Mehmetaj

SECONDO TEMPO



49' squadre negli spogliatoi, Baia Alassio in vantaggio di due reti

45' MA ARRIVA IL RADDOPPIO ALASSINO! MEHMETAJ E' COMPLETAMENTE SMARCATO SUL SECONDO PALO, PER LUI E' UN GIOCO DA RAGAZZI BATTERE AL VOLO GHIOZZI. DISATTENZIONE CLAMOROSA DEL PONTELUNGO

44' ingenuità totale di Sacco. Palla contesa con Delfino e "coppino" del capitano all'esterno granata. Schiaffetto leggero ma proprio sotto gli occhi di Trabucco. Inevitabile il cartellino rosso. Baia in 10

42' doppia chance Pontelungo. Prima è Rossi a sfiorare lo specchio all'interno dell'area piccola, poi è Piu a chiamare all'intervento Pampararo grazie a una sforbiciata in bello stile. Ingauni in forcing

39' tiro cross di Guardone, Pampararo si allunga ma non deve intervenire

37' invoca il rigore la Baia per una spinta su Castagna, il secondo assistente segnala però la posizione irregolare dell'ex attaccante dell'Imperia

34' subito reattivo Ghiozzi sul tiro incrociato di Castagna

30' applausi da tutto il pubblico del Ferrando, probabile la frattura per l'estremo difensore del Pontelungo

28' problemi alla mano per Breeuwer, deve entrare Ghiozzi

23' insistono gli ospiti diagonale incrociato di Delfino, l'esterno è stato contrastato al limite del fallo all'interno dell'area

22' la replica del Pontelungo è nel mancino di Rossi, pallone a lato.

19' ALLA PRIMA OCCASIONE PASSA LA BAIA! LA PALLA STAZIONA NELL'AREA GRANATA FINO ALLO SCARICO GIUSTO A FAVORE DI MEHMETAJ, BATTUTA DI POTENZA CHE NON LASCIA SCAMPO A BREEUWER!

16' entrambe le squadre sono tra le principali interpreti di un calcio verticale. Al momento opportuno nessuna delle due disdegna il lancio lungo

10' il primo giallo è per Marcich

8' Palo del Pontelungo, discesa a destra dei granata, cross sul primo palo dove Piu di testa trova solo il montante, ospiti a centimetri dal vantaggio

6' sono trascorsi cinque minuti abbondanti al Ferrando, poco da segnalare in questo avvio, tranne una costante pressione reciproca

1' si parte!

PRIMO TEMPO



BAIA ALASSIO AUXILIUM: Pampararo, Vinci, Maurizio, Ferraro, Gasco, Garibbo, Paltrinieri, Martini, Sacco, Mehmetaj, Castagna.

A disposizione: Gandolfo, Combi, Barison, Di Mari, Aicardi, PErrier, Cannizzaro, Gibilaro, Messaoud.

Allenatore: Sardo



PONTELUNGO: Breeuwer, Sardo, Staltari, Marcich, Massa, Farinazzo, Delfino, Asteggiante, Rossi, Piu, Guardone.

A disposizione: Ghiozzi, Bolia, Calandrino. Barbo, Pollero, Fazio, Rocca, Garabello, Lorenzini.

Allenatore: Zanardini



Arbitro: Trabucco di Chivari