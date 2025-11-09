Calcio, Serie D. Il Vado punta alla reazione sul campo della Valenzana. Celle Varazze e Cairese vogliono continuare a muovere la classifica

Il primo terzo di campionato è ormai in vista per le tre formazioni savonesi che militano nel Girone A.

La giornata odierna sarà però particolarmente importante per Vado, Celle Varazze e Cairese, chiamate per motivi diversi ad abbinare punti e prestazioni.

I rossoblu di Roselli sono chiamati alla prima reazione post sconfitta, arrivata domenica scorsa sul campo del Ligorna. La Valenzana rappresenta un buon test per misurare la risposta della squadra di Roselli che, dopo più di sei mesi, dovrebbe riavere Bussaglia sui convocati. Lato formazione non dovrebbero esserci particolari rivoluzioni rispetto all'undici "standard" con Barwuah favorito su Arras nel tandem iniziale composto insieme a Raffini.

Il Celle Varazze, al contrario, dovrà tentare di dar seguito alla buona prova contro la Biellese. Per le civette scendere in campo al Comunale di Sanremo rappresenterà una bella emozione, ma ogni energia dovrà essere focalizzata sul rettangolo verde, complice il buono stato di forma dei matuziani dopo l'arrivo in panchina di Fabio Fossati, al primo confronto diretto con Mario Pisano.

La Cairese, infine, ospiterà il Sestri Levante: ottenere un nuovo risultato utile (dopo il 2-1 di Derthona) regalerebbe a mister Floris e ai gialloblu un'ulteriore iniezione di fiducia nel tentativo di abbandonare, il prima possibile, i bassi fondi della classifica.