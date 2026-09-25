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Calcio | 25 settembre 2026, 12:59

Calcio | Prima Categoria. Inizia il campionato, le prime designazioni nei gironi A e B

Ferrara dirigerà Cisano - Argentina

Ferrara dirigerà Cisano - Argentina

Girone A

CAMPOROSSO – VELOCE 1910 

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
 

CISANO – ARGENTINA ARMA 

Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)
 

GOLFO DIANESE 1923 – ANDORA 1966 

Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
 

NOLESE R.G. 1946 – 2001 CENGIO 

Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
 

OSPEDALETTI CALCIO – VALLECROSIA ACADEMY ASD 

Arbitro: Mattia Calo (Albenga)
 

QUILIANO VALLEGGIA – ONEGLIA CALCIO 

Arbitro: Francesco Devoti (Genova)
 

SPERANZA 1912 F.C. – DEGO CALCIO 

Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)
 

VILLANOVESE – ALTARESE 1929 

Arbitro: Federico Mantero (Savona)

 

Girone B

G.S. GRANAROLO – BOLZANETESE VIRTUS 

Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)
 

MULTEDO 1930 – SAVIGNONE 

Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
 

OLD BOYS RENSEN – SASSELLO 

Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)
 

PRIAMAR A.S.D. – MURA ANGELI 

Arbitro: Jacopo Lanciaprima (Genova)
 

ROSSIGLIONESE – VALSECCA SPORT FUN 

Arbitro: Luca Bocedi (Novi Ligure)
 

S.G. BATTISTA – RABONA VIA DELLACCIAIO 

Arbitro: Enrico Mereto (Genova)
 

SERRA RICCO' 1971 – PEGLIESE 

Arbitro: Luca Alejandro Pinos Chica (Novi Ligure)
 

VOLTRI 87 – CELLA 

Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)

Redazione

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