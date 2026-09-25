Calcio | Prima Categoria. Inizia il campionato, le prime designazioni nei gironi A e B

Girone A
CAMPOROSSO – VELOCE 1910
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
CISANO – ARGENTINA ARMA
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)
GOLFO DIANESE 1923 – ANDORA 1966
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
NOLESE R.G. 1946 – 2001 CENGIO
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
OSPEDALETTI CALCIO – VALLECROSIA ACADEMY ASD
Arbitro: Mattia Calo (Albenga)
QUILIANO VALLEGGIA – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Francesco Devoti (Genova)
SPERANZA 1912 F.C. – DEGO CALCIO
Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)
VILLANOVESE – ALTARESE 1929
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
Girone B
G.S. GRANAROLO – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Lorenzo Pecunia (Genova)
MULTEDO 1930 – SAVIGNONE
Arbitro: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
OLD BOYS RENSEN – SASSELLO
Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)
PRIAMAR A.S.D. – MURA ANGELI
Arbitro: Jacopo Lanciaprima (Genova)
ROSSIGLIONESE – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Luca Bocedi (Novi Ligure)
S.G. BATTISTA – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Enrico Mereto (Genova)
SERRA RICCO' 1971 – PEGLIESE
Arbitro: Luca Alejandro Pinos Chica (Novi Ligure)
VOLTRI 87 – CELLA
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)