Calcio, Serie D. Il Vado ritrova gol e vittoria, espugnata Valenza con Ciccone, Raffini e Arras

Il Vado si conferma squadra di livello superiore e sbanca il “Comunale” imponendosi 3-1 su una Valenzana generosa ma costretta a cedere alla maggiore solidità e organizzazione dei liguri. I rossoblù di casa partono con coraggio, ma pagano a caro prezzo alcune disattenzioni difensive e un episodio discutibile che ne condiziona il cammino.

Il vantaggio ospite arriva già al 6’: Ciccone trova spazio al limite e fulmina Canegallo con un rasoterra preciso all’angolino, su cui il portiere locale non appare impeccabile. La Valenzana non si scompone e reagisce con determinazione: al 23’ Doria serve Montini, che appoggia per Greco; la sua conclusione viene deviata e Ciliberto, appostato sul secondo palo, insacca il meritato pareggio.

L’entusiasmo dei monferrini viene però frenato poco prima dell’intervallo. Al 43’ l’arbitro Chindamo ravvisa un contatto falloso tra Gasti e Raffini, assegnando un rigore che lascia più di un dubbio ai piemontesi: lo stesso Raffini trasforma dagli undici metri, riportando avanti il Vado.

Nella ripresa la “Vale” continua a proporre gioco e a mantenere il possesso palla, ma fatica a trovare spazi contro la difesa compatta dei liguri. Al 52’ l’espulsione di Gasti per doppia ammonizione complica ulteriormente la gara dei padroni di casa, costretti in dieci a rincorrere.

Il Vado gestisce e colpisce in contropiede: prima Arras si fa respingere un rigore da Canegallo, poi, nei minuti di recupero, lo stesso attaccante trova il 3-1 finale con una conclusione chirurgica a tu per tu col portiere.

Successo meritato per i rossoblù di Roselli, che confermano la loro candidatura ai piani alti della classifica. Alla Valenzana resta l’amarezza per una sconfitta forse troppo pesante, ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa a una delle squadre più attrezzate del campionato.



VALENZANA 1 – VADO 3

Marcatori: 6’ Ciccone (V), 23’ Ciliberto (Va), 43’ rig. Raffini (V), 50’ st Arras (V)



VALENZANA (4-3-3): Canegallo; Gasti, Ciletta, Saidi (19’ st Massaro), Ceccarini; Manasiev, Venneri, Greco; Ciliberto (40’ st Ragni), Montini, Doria.

All. Borlini



VADO (3-5-2): Bellocci; Gulinelli, Bondioli, Messina; Syll (22’ st Sacco), Ciccone (37’ st Bussaglia), Abonckelet (22’ st De Rinaldis), Pisanu, Lupinacci; Barwuah (31’ st Arras), Raffini.

All. Roselli

Arbitro: Chindamo di Como



Note: Spettatori circa 400. Ammoniti Gasti, Gulinelli, Pisanu, Ceccarini, Ciletta. Espulso al 52’ Gasti per doppia ammonizione. Calci d’angolo 6-5. Recupero 3’ + 7’.