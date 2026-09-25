Settembre, il mese delle ripartenze: al Molo 8.44 nuove idee per tutti

Dal ritorno a scuola e al lavoro alle passioni per la cucina, lo sport e gli amici a quattro zampe: il centro commerciale di Vado Ligure accompagna la ripresa della quotidianità, come raccontano anche le creator che lo hanno scelto per i propri contenuti social.

Settembre è il mese dei nuovi inizi. C'è chi torna alla scrivania dopo le vacanze, chi accompagna i figli a scuola e chi approfitta del cambio di stagione per dedicarsi a nuove passioni. Le giornate riprendono il loro ritmo e, tra impegni e buoni propositi, cresce la voglia di trovare nuovi stimoli.

Una ripartenza che coinvolge tutti e che trova nel Molo 8.44 di Vado Ligure un punto di riferimento per affrontare la quotidianità, ma anche per concedersi qualche momento di svago.

Dalla scelta del materiale scolastico al rinnovo del guardaroba, fino alla ricerca dell'accessorio perfetto per il ritorno al lavoro: le esigenze di settembre sono tante e diverse. A raccontarle è anche la creator Federica Damasco, che ha dedicato un reel al Back to School, condividendo un pomeriggio di shopping tra i negozi del centro.

Ma settembre è anche il momento ideale per riscoprire le proprie passioni. C'è chi torna ai fornelli, sperimentando ricette esotiche o lasciandosi ispirare dai primi sapori autunnali, chi riprende l'attività sportiva e chi dedica più tempo alle passeggiate e al benessere dei propri amici a quattro zampe.

Tra shopping, gastronomia e relax, ogni visita può diventare un'occasione per trovare nuove idee e concedersi una pausa dalla routine. Lo racconta anche Selene Coccato, food & travel blogger conosciuta come @viaggiandomangiando80, che ha condiviso con i suoi follower un pomeriggio al Molo 8.44 tra negozi, una pausa al bistrot e la ricerca dell'abito perfetto per un'occasione speciale.

A mostrare un altro lato del centro sono invece Arianna Leonardi e Jessica Capetta, che attraverso un reel spontaneo e divertente hanno raccontato il piacere di curiosare tra i negozi, lasciarsi sorprendere dalle tante proposte e concedersi qualche piccolo acquisto inaspettato.

Tre esperienze diverse, un unico filo conduttore: il Molo 8.44 come luogo da vivere e riscoprire, capace di accompagnare le esigenze e le passioni di chi lo frequenta.