Calcio, Prima Categoria A. Sfide playoff e incroci mare-monti per la settima giornata

Lanciarsi in pronostici, alla vigilia delle partite del girone A di Prima Categoria, si sta trasformando in una vera e propria trappola per tanti appassionati.

Come previsto in estate, risulta infatti ancora complicato individuare le effettive gerarchie.

Chi vuole continuare a godersi comunque un posto al sole è il Cengio, in arrivo sulla riviera per sfidare il Borghetto. Nell’estremo levante scontro da zona playoff tra il Ventimiglia e il Quiliano & Valleggia, così come al Riva per Albingaunia e Golfo Dianese.

Raggiungerà l’area ingauna anche il Dego, avversario al “Raimondo” per il Cisano, mentre l’Altarese allungherà la propria trasferta fino al campo dell’Oneglia.

A chiudere gli impegni per le formazioni savonesi il posticipo tra San Filippo Neri e Andora; tutti di marca imperiese, infine, i confronti Bordighera - Ospedaletti e Camporosso - Virtus Sanremese.