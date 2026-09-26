Calcio | Prima Categoria A. Una buona Villanovese rende la vita dura all'Altarese, i giallorossi passano 3-2 con i gol di Diamanti, Metalla e Romano

E' stata una partita sofferta per l'Altarese, ma la squadra di mister Frumento ha rispettato i pronostici battendo nell'anticipo 3-2. in trasferta, la Villanovese.

Merito della squadra ingauna, capace di trovare il gol nel primo tempo con Ventura e Frumento. Il riscatto giallonero è stato firmato da Diamanti, Metalla (con il 2-2 arrivato su calcio di rigore) e dal gol decisivo di Romano.

Con questi tre punti l'lAltarese inizia al meglio la stagione, ottenendo i primi tre punti messi in palio.



Sabato ore 16:30

Villanovese - Altarese



Domenica ore 15:00

Camporosso - Veloce

Cisano - Argentina

Golfo Dianese - Andora

Nolese - Cengio

Ospedaletti - Vallecrosia

Quiliano & Valleggia - Oneglia

Speranza - Dego