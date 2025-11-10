Calcio. Il Quiliano & Valleggia non sfigura a Ventimiglia, il successo è frontaliero con Addiego e Ala

Il Ventimiglia batte il Quiliano & Valleggia e resta in scia alla capolista Virtus Sanremese. I granata tengono il pallino del gioco per lunghi tratti, ma devono faticare fino all’ultimo contro un avversario che ha avuto il pregio di non mollare fino alla fine, nonostente la pioggia di squalifiche post Cisano.

Fin dai primi minuti la squadra di casa ha imposto il proprio ritmo, creando diverse opportunità con Addiego e Sparma. Al 10’, una punizione velenosa di Addiego costringe Ghizzardi a un difficile intervento, mentre al 37’ è il palo a negare la gioia del gol a Sparma. Il vantaggio arriva poco prima dell’intervallo: Lodovici viene atterrato in area e dal dischetto Addiego (al quinto centro stagionale) realizza l’1-0 spiazzando il portiere savonese.

Nella ripresa, il copione non cambia. Il Ventimiglia spreca più volte il raddoppio con Gambacorta, Lodovici e Bacigaluppi, mentre gli ospiti provano a colpire in contropiede. Al 25’ il Quiliano & Valleggia trova il pareggio con Andreazza, bravo a ribadire in rete da pochi passi dopo una mischia in area.

La reazione dei frontalieri è immediata: Bertone fallisce una grande occasione sottoporta, ma al 32’ Ala riporta avanti i suoi con un tiro dalla distanza che, deviato, beffa Ghizzardi. Poco dopo Lodovici centra la traversa, sfiorando il tris. Nel finale, gli ospiti si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma la difesa granata regge l’urto fino al triplice fischio.

Con questa vittoria, il Ventimiglia consolida il terzo posto in classifica, mantenendosi a tre punti dalla capolista Virtus Sanremese.

VENTIMIGLIA - QUILIANO & VALLEGGIA 2-1

Marcatori: 45' Addiego (Rig.), 72' Andreazza, 79' Ala.



Ventimiglia: Dodaro, Berruti, Ierace, Bastita, Addiego, Cassini, Lodovici, Ala, Gambacorta, Sparma, Bacigaluppi.

A disposizione: Vieni, Lorenzi, Massullo, Romeo, Verardi, Aretuso, Del Monte, Grandi, Bertone

Allenatore: Oneglio.



Quiliano & Valleggia: Ghizzardi, Morchio, Cestelli, Bianco, Salvador, Andreazza, Donna, Tona, Tavarone, Grippo, Mencacci.

A disposizione: Bruzzone, Popescu, Pischedda, Corelli, Serio.

Alleantore: Molinaro.



Arbitro: Tameo di Albenga.